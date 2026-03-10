Казахстан намерен повысить утильсбор на российские автомобили
Власти Казахстана планируют увеличить утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России. Мера направлена на защиту отечественного автопрома. Об этом заявил министр промышленности и строительства страны Ерсайын Нагаспаев в ходе брифинга в правительстве.
Проект приказа министерства экологии предлагает увеличить ставку утилизационного сбора для автомобилей и самоходной техники, ввозимых из России, в два раза. Эти изменения направлены на устранение регуляторных дисбалансов, приведение ставок в соответствие с законодательством ЕАЭС и защиту интересов страны, отметил министр.
Он также подчеркнул, что такое решение не является нововведением для российского рынка, а ответом на аналогичные меры, принятые Москвой. Нагаспаев напомнил, что Россия уже значительно увеличила утилизационный сбор для казахстанских автомобилей. При этом ставка будет ежегодно расти по прогрессивной шкале.
Министр сообщил, что совместный приказ министерств промышленности и строительства, а также экологии еще не подписан. При этом он выразил уверенность в том, что после его утверждения резкого роста цен на автомобили не произойдет.
«Не так много автомобилей из Российской Федерации заходит на территорию Казахстана, поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет», – отметил министр (цитата по «Интерфаксу»).
В России с 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Они предусматривают дополнительные показатели для легковых автомобилей: базовая ставка формируется с учетом типа и объема двигателя, а его мощность влияет на коэффициент по прогрессивной шкале. Льготные коэффициенты сохраняются для машин мощностью до 160 л. с., которые физические лица ввозят для личного пользования. Изначально изменения должны были начать действовать с 1 ноября, но Минпромторг перенес срок вступления норм в силу из-за возможных задержек в поставках автомобилей.
В январе был опубликован проект приказа министерства экологии и природных ресурсов Казахстана об ответных мерах в отношении автомобилей из РФ. В документе говорилось, что новые правила предполагается распространить на легковые и грузовые автомобили категории M1, самоходные шасси категорий N1, N2 и N3 (за исключением коммунально-уборочных машин категории X), а также транспорт категорий M2 и M3, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий более восьми мест помимо водительского. В перечень также вошли тракторы мощностью свыше 60 л. с., зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Повышение утильсбора не затронет квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и трициклы.