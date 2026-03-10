Казахстан намерен повысить утильсбор на российские автомобили

В январе был опубликован проект приказа министерства экологии и природных ресурсов Казахстана об ответных мерах в отношении автомобилей из РФ. В документе говорилось, что новые правила предполагается распространить на легковые и грузовые автомобили категории M1, самоходные шасси категорий N1, N2 и N3 (за исключением коммунально-уборочных машин категории X), а также транспорт категорий M2 и M3, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий более восьми мест помимо водительского. В перечень также вошли тракторы мощностью свыше 60 л. с., зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Повышение утильсбора не затронет квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и трициклы.