Hyundai зарегистрировал товарный знак Blue Drive в РФ
Заявка на регистрацию товарного знака была подана в федеральную службу в июле 2024 г. Теперь компания может заниматься производством и продажей машин под ним в стране.
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил работу в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. До этого концерн был одним из самых массовых производителей машин на российском рынке. В 2023 г. Hyundai продал завод компании «Арт-финанс» (структура AGR Automotive Group). Соглашение предусматривало право на обратный выкуп актива в течение двух лет.
2 февраля 2026 г. сообщалось, что Hyundai не воспользовался правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Представители концерна заявили, что компания продолжает проводить гарантийное обслуживание и оказывать услуги для ранее проданных машин.