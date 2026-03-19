Hyundai зарегистрировал товарный знак Blue Drive в РФ

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил работу в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. До этого концерн был одним из самых массовых производителей машин на российском рынке. В 2023 г. Hyundai продал завод компании «Арт-финанс» (структура AGR Automotive Group). Соглашение предусматривало право на обратный выкуп актива в течение двух лет.