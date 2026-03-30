Продажи новых автомобилей за неделю обновили рекорд

23 марта Целиков объявил, что за неделю с 16 по 22 марта продажи новых легковых машин в России составили почти 24 000 единиц. Это на 17,5% больше, чем неделей ранее. Относительно такого же периода 2025 г. показатель вырос на 27,2%. В коммерческом сегменте продажи выросли на 14,5% по сравнению с неделей ранее и превысили 1400 машин. В годовом выражении реализация упала на 3,4%. За неделю также было продано более 1000 грузовых машин (+13,5%). Это на 13,7% меньше год к году. Хорошую динамику показал рынок мототехники с результатом 990 мотоциклов. Это на 58% больше, чем на предыдущей неделе, и на 10% больше, чем годом ранее.