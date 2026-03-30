Продажи новых автомобилей за неделю обновили рекорд
В последнюю полную неделю марта продажи новых легковых автомобилей достигли рекорда. Всего было продано 28 600 машин. Это на 19% больше, чем на прошлой неделе, и на 36,5% превышает показатель за такой же период прошлого года. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.
По его словам, отложенный «замороженный» спрос перетек в реальный. Производители и их дилеры в весеннем сезоне этого года представили много новинок, что способствует росту спроса. На рост также повлиял конец квартала. Дилеры стараются по-максимуму выполнить поставленные планы и получить бонусы.
В коммерческом сегменте авторынка за неделю реализовано почти 1300 LCV (-9%), 1063 единицы грузовой техники (+6,2%) и 208 автобусов (-6%). В этих сегментах динамика относительно прошлого года отрицательная, отметил Целиков.
В то же время выросли продажи мотоциклов. За неделю продано 1728 единиц мототехники. Это на 75% превышает результат предыдущей недели. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель увеличился на 22,5%.
23 марта Целиков объявил, что за неделю с 16 по 22 марта продажи новых легковых машин в России составили почти 24 000 единиц. Это на 17,5% больше, чем неделей ранее. Относительно такого же периода 2025 г. показатель вырос на 27,2%. В коммерческом сегменте продажи выросли на 14,5% по сравнению с неделей ранее и превысили 1400 машин. В годовом выражении реализация упала на 3,4%. За неделю также было продано более 1000 грузовых машин (+13,5%). Это на 13,7% меньше год к году. Хорошую динамику показал рынок мототехники с результатом 990 мотоциклов. Это на 58% больше, чем на предыдущей неделе, и на 10% больше, чем годом ранее.