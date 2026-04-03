Продажи новых LCV в марте снизились на 15%

2 марта Минпромторг объявил, что в России в январе – феврале 2026 г. было продано 182 230 новых автомобилей. Это на 6% меньше показателей годом ранее. При этом рынок машин отечественного производства продемонстрировал рост. Объемы реализации российской техники выросли на 7% и превысили 108 000 единиц. Продажи новых импортных автомобилей упали на 20% до около 74 100 единиц.