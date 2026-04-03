Продажи новых LCV в марте снизились на 15%

Ведомости

В России в марте 2026 г. было продано 5749 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 14,9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

По данным агентства, 87% от общего объема продаж за месяц пришлось на российские марки. В частности, 53,5% реализации принадлежит бренду GAZ. Среди моделей лидирует GAZ Gazelle Next с долей в 22%.

По итогам I квартала этого года объем продаж новых LCV снизился на 22,7% в годовом выражении и составил 14 700 единиц.

2 марта Минпромторг объявил, что в России в январе – феврале 2026 г. было продано 182 230 новых автомобилей. Это на 6% меньше показателей годом ранее. При этом рынок машин отечественного производства продемонстрировал рост. Объемы реализации российской техники выросли на 7% и превысили 108 000 единиц. Продажи новых импортных автомобилей упали на 20% до около 74 100 единиц.

