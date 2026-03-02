Газета
Авто /

Рынок новых автомобилей в РФ в январе-феврале 2026 года снизился на 6%

Ведомости

В России в январе-феврале 2026 г. было продано 182 230 новых автомобилей. Это на 6% меньше показателей за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

В то же время рынок машин отечественного производства показал рост. Объемы реализации российской техники увеличились на 7% в годовом выражении и превысили 108 000 единиц. Продажи новых импортных автомобилей сократились на 20% и составили около 74 100 единиц.

Объем рынка в сегменте легковых машин снизился на 2% и достиг 162 419 единиц, в сегменте легких коммерческих автомобилей показатель уменьшился на 27% до 11 497. Объем рынка в сегменте грузовых машин упал на 33% и составил 7107 единиц, в сегменте автобусов – на 25% до 1207.

«Автостат»: цены на новые автомобили в России за четыре года выросли на 46%

Авто / Легковые автомобили

Доля отечественной техники за два месяца увеличилась на 7 процентных пунктов относительно такого же периода годом ранее и достигла 59%.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2025 г. рынок легковых и легких коммерческих автомобилей России впервые за 10 лет в денежном выражении снизился на 7,8% до 13,8 трлн руб. На новые машины в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб. (–18,4% г/г.). Продажи в подержанном сегменте снизились на 1,4% до 67%, или 9,18 трлн руб. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась в годовом выражении на 6% и достигла 3,54 млн руб., с пробегом – на 4% до 1,35 млн руб.

26 февраля директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин заявил, что российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в 2026 г. может повторить результат 2025 г. и ожить во второй половине года.

