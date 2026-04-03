ФАС выдала предостережения из-за прогнозов роста цен на автомобили

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения участникам авторынка после публикаций о возможном росте цен на автомобили. Об этом сообщили в ведомстве.

Поводом стали заявления, распространенные в СМИ, в том числе прогноз «Сбербанк лизинга», о росте цен на автомобили на 15%. В ФАС подчеркнули, что подобные публичные оценки способны влиять на рынок – провоцировать повышение цен со стороны продавцов и ажиотажный спрос среди покупателей.

В связи с этим предостережение получил генеральный директор АО «Сбербанк лизинг». Аналогичное предупреждение выдали члену правления НКО «Союз автосервисов», представитель которой в СМИ прогнозировал рост цен на базовые моторные масла и присадки на 5–15%.

В ФАС напомнили, что согласованные действия конкурентов, направленные на установление или поддержание цен, запрещены законом.

31 марта антимонопольщики также сообщали о завышении цен на алюминий компанией «Русал» на внутреннем рынке и указывали на необходимость пересмотра условий контрактов, из-за которых стоимость металла для российских потребителей превышает экспортные уровни.

