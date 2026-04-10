В России начался отзыв более 2000 грузовиков Shacman

По данным компании, отзыв проводится для бесплатного проведения некоторых мероприятий, связанных с безопасностью грузовиков. На незарегистрированных автомобилях «Шакман Моторс» необходимо установить боковую накладку к элементу крепежа воздушного фильтра, а также заглушки на выступающие болты его крепления. Кроме того, замене подлежат усиленные замки заднего борта кузова, так как они должны быть на 80 мм короче.