В России начался отзыв более 2000 грузовиков Shacman

Ведомости

Представительство китайского производителя грузовиков Shacman в России «Шакман моторс» запустило отзывную кампанию 2116 транспортных средств типа SX3258. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

«Шакман Моторс» отзывает 1996 грузовиков, еще не вставших на регистрационный учет. Они находятся на складах у дилеров. Еще 120 автомобилей, подпадающих под отзывную кампанию, были реализованы в июне – ноябре 2022 г.

По данным компании, отзыв проводится для бесплатного проведения некоторых мероприятий, связанных с безопасностью грузовиков. На незарегистрированных автомобилях «Шакман Моторс» необходимо установить боковую накладку к элементу крепежа воздушного фильтра, а также заглушки на выступающие болты его крепления. Кроме того, замене подлежат усиленные замки заднего борта кузова, так как они должны быть на 80 мм короче.

Компания проведет осмотр уже реализованных грузовиков, а также проверку глушителей пневмоаппаратов и виброшумоизоляции. Производитель демонтирует боковое защитное устройство и установит новое с дальнейшим контролем правильности монтажа.

Кампания была согласована с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в августе 2025 г. Источник «Ведомостей», знакомый с бизнесом Shacman в России, отмечал, что импортом этой техники занималось около 20 юрлиц по всей стране. Он выразил мнение, что ремонтные работы по грузовикам обойдутся дорого.

