Рынок новых пикапов в России упал на 19,9% в I квартале
Продажи новых пикапов в России за январь – март 2026 г. сократились на 19,9% относительно такого же периода предыдущего года и достигли 4233 единиц. Об этом сообщает «Автостат».
В модельном рейтинге первое место получил JAC T9 (647 пикапов). На втором месте находится RAM 1500 с 631 продажей. Далее следуют Changan Hunter Plus (521), УАЗ «Пикап» (510) и Great Wall Poer (428).
6 апреля директор «Автостата» Сергей Целиков заявил, что в I квартале 2026 г. на учет в России встали 8932 тяжелых грузовых автомобиля (HCV, масса от 16 т). Это на 30% меньше, чем годом ранее. На долю седельных тягачей за три месяца пришлось 34,2% рынка. На учет встало 3056 единиц (-34,6% г/г). Объем продаж самосвалов упал на 26% год к году до 1500 единиц. Еще 32,9% объема рынка пришлось на различную спецтехнику.
По словам Целикова, 64,7% рынка HCV заняла техника российского производства.