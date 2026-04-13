Рынок новых пикапов в России упал на 19,9% в I квартале

6 апреля директор «Автостата» Сергей Целиков заявил, что в I квартале 2026 г. на учет в России встали 8932 тяжелых грузовых автомобиля (HCV, масса от 16 т). Это на 30% меньше, чем годом ранее. На долю седельных тягачей за три месяца пришлось 34,2% рынка. На учет встало 3056 единиц (-34,6% г/г). Объем продаж самосвалов упал на 26% год к году до 1500 единиц. Еще 32,9% объема рынка пришлось на различную спецтехнику.