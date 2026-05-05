GAZP118,62-0,29%CNY Бирж.11,021+0,05%IMOEX2 614,97-0,22%RTSI1 091,98-0,22%RGBI119,62-0,07%RGBITR781,41-0,03%
«Делимобиль» привлек от ВТБ до 6,7 млрд рублей в формате возвратного лизинга

Сервис каршеринга «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг руссия») объявил о достижении договоренности с ВТБ о привлечении финансирования в формате возвратного лизинга на сумму до 6,7 млрд руб. сроком до трех лет.

Руководитель отдела корпоративных финансов «Делимобиля» Андрей Новиков заявил, что заключение сделки с банком позволит компании повысить гибкость в управлении долговой нагрузкой и увеличить ликвидность бизнеса.

По итогам 2025 г. чистый убыток «Делимобиля» составил 3,7 млрд руб. Выручка выросла на 11% в годовом выражении до 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю – 20%. Основатель и гендиректор компании Винченцо Трани связал отрицательный финансовый результат с масштабными инвестициями после IPO 2024 г.

На конец I квартала 2026 г. сервис сократил автопарк на 11% до 27 300 автомобилей. Число активных пользователей снизилось на 2% и составило 517 000 в месяц. Количество проданных минут в начале года выросло на 33% и достигло 491 млн. Средняя длительность поездки увеличилась на 34%, выручка на машину – на 13,2%.

