«Делимобиль» сократил автопарк на 11%
Сервис каршеринга «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг руссия») сократил автопарк по состоянию на конец I квартала 2026 г. на 11% до 27 300 машин. Это следует из сообщения компании.
Количество активных пользователей сократилось на 2% до 517 000 в месяц.
Число проданных минут в начале года составило 491 млн, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого года. Число проданных минут на одну машину увеличилось на 50%. Средняя длительность поездки выросла на 34%, выручка на автомобиль – на 13,2%.
По итогам 2025 г. число пользователей «Делимобиля» выросло на 15% до 12,9 млн. Маржинальность каршеринга составила 20%.
Чистый убыток «Делимобиля» в прошлом году достиг 3,7 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 11% год к году до 30,8 млрд руб., показатель EBITDA по итогам года составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA – 20%. Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани в разговоре с РБК связал отрицательный финансовый результат с масштабными инвестициями компании после IPO 2024 г.