«Делимобиль» сократил автопарк на 11%

Чистый убыток «Делимобиля» в прошлом году достиг 3,7 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 11% год к году до 30,8 млрд руб., показатель EBITDA по итогам года составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA – 20%. Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани в разговоре с РБК связал отрицательный финансовый результат с масштабными инвестициями компании после IPO 2024 г.