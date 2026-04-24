Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,022-0,44%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,46+0,07%RTSI1 167,5+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Авто

«Делимобиль» сократил автопарк на 11%

Сервис каршеринга «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг руссия») сократил автопарк по состоянию на конец I квартала 2026 г. на 11% до 27 300 машин. Это следует из сообщения компании.

Количество активных пользователей сократилось на 2% до 517 000 в месяц.

Число проданных минут в начале года составило 491 млн, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого года. Число проданных минут на одну машину увеличилось на 50%. Средняя длительность поездки выросла на 34%, выручка на автомобиль – на 13,2%.

По итогам 2025 г. число пользователей «Делимобиля» выросло на 15% до 12,9 млн. Маржинальность каршеринга составила 20%.

Чистый убыток «Делимобиля» в прошлом году достиг 3,7 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 11% год к году до 30,8 млрд руб., показатель EBITDA по итогам года составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA – 20%. Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани в разговоре с РБК связал отрицательный финансовый результат с масштабными инвестициями компании после IPO 2024 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь