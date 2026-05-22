GAZP117,29-1,16%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,23-0,06%RGBITR782,89-0,03%
Немецкий импортер Lada обанкротился после 50 лет работы на рынке ФРГ

Компания Lada Deutschland GmbH, являющаяся немецким импортером автомобилей Lada, объявила о банкротстве после 50 лет работы на рынке ФРГ из-за отсутствия инвесторов, сообщил немецкий портал t-online.

Lada Deutschland GmbH подала заявление о банкротстве. Работа компании была приостановлена несколькими месяцами ранее.

C 2019 г. компания боролась с запретами и санкциями ЕС. Сначала она ввозила при помощи «серого» импорта автомобили Niva в Германию и продавала под названием «Lada 4x4». Из-за низкой цены машины пользовались спросом. После 2022 г. «серый» импорт стал невозможен, и новые автомобили и запчасти стали практически недоступны. Затем, пишет портал, компания попыталась спасти бизнес китайскими автомобилями JAC и Dayun, но за два года сумела продать всего около тридцати таких моделей.

15 января президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания в 2026 г. рассчитывает нарастить поставки машин за рубеж до 30 000 единиц. Это на 45% больше по сравнению с уровнем 2025 г. В 2025 г. отгрузки автомобилей Lada в другие страны достигли 20 727 автомобилей, или 6% от общего объема производства, следует из презентации компании. При этом на зарубежных рынках было продано 23 000 машин, что на 31% больше по сравнению с 2024 г.

