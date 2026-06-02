Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MAGN23,32+2,15%CNY Бирж.10,802+1,52%IMOEX2 618,08+1,87%RTSI1 136,65+0,46%RGBI118,74+0,18%RGBITR782,39+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 млрд рублей

Ведомости

«Яндекс» закрыл сделку по продаже сервиса объявлений «Авто.ру» структуре «Т-Технологии» – ООО «Т-Авто». Сумма составила 35 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в «Яндексе».

О сделке стало известно 18 марта. Тогда «Ведомости» писали, что «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и продолжит развиваться как отдельный сервис. В «Т-Технологиях» отмечали, что сделка позволит выстроить «первую на российском рынке полномасштабную авто-экосистему “360”».

Зачем «Т-технологиям» сервис объявлений «Авто.ру»

Инвестиции / Эмитенты

Покупателю перешли все активы «Авто.ру»: сервис объявлений, B2B-платформу для дилеров и решение для цифрового автокредитования «еКредит». В «Т-Технологиях» отметили, что для финансирования сделки использовались заемные средства. Яндекс перенаправит капитал в быстрорастущие технологические направления.

Яндекс приобрел «Авто.ру» в 2014 г. за $175 млн (более 7 млрд руб. по тогдашнему курсу). С тех пор ежемесячная аудитория сервиса выросла с 12 млн до 33 млн пользователей. Опрошенные «Ведомостями» эксперты затруднялись однозначно оценить справедливость цены в 35 млрд руб., поскольку финансовые показатели «Авто.ру» не раскрываются. Если исходить из звучавшей в СМИ оценке EBITDA в 2–3 млрд руб., то оценка в 35 млрд выглядит несколько высокой.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте