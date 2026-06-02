«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 млрд рублей

Яндекс приобрел «Авто.ру» в 2014 г. за $175 млн (более 7 млрд руб. по тогдашнему курсу). С тех пор ежемесячная аудитория сервиса выросла с 12 млн до 33 млн пользователей. Опрошенные «Ведомостями» эксперты затруднялись однозначно оценить справедливость цены в 35 млрд руб., поскольку финансовые показатели «Авто.ру» не раскрываются. Если исходить из звучавшей в СМИ оценке EBITDA в 2–3 млрд руб., то оценка в 35 млрд выглядит несколько высокой.