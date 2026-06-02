«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 млрд рублей
«Яндекс» закрыл сделку по продаже сервиса объявлений «Авто.ру» структуре «Т-Технологии» – ООО «Т-Авто». Сумма составила 35 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в «Яндексе».
О сделке стало известно 18 марта. Тогда «Ведомости» писали, что «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и продолжит развиваться как отдельный сервис. В «Т-Технологиях» отмечали, что сделка позволит выстроить «первую на российском рынке полномасштабную авто-экосистему “360”».
Покупателю перешли все активы «Авто.ру»: сервис объявлений, B2B-платформу для дилеров и решение для цифрового автокредитования «еКредит». В «Т-Технологиях» отметили, что для финансирования сделки использовались заемные средства. Яндекс перенаправит капитал в быстрорастущие технологические направления.
Яндекс приобрел «Авто.ру» в 2014 г. за $175 млн (более 7 млрд руб. по тогдашнему курсу). С тех пор ежемесячная аудитория сервиса выросла с 12 млн до 33 млн пользователей. Опрошенные «Ведомостями» эксперты затруднялись однозначно оценить справедливость цены в 35 млрд руб., поскольку финансовые показатели «Авто.ру» не раскрываются. Если исходить из звучавшей в СМИ оценке EBITDA в 2–3 млрд руб., то оценка в 35 млрд выглядит несколько высокой.