Зачем «Т-Технологиям» сервис объявлений «Авто.ру»

«Яндекс» приобрел «Авто.ру» в 2014 г. за $175 млн (более 7 млрд руб. по среднегодовому курсу), с тех пор аудитория сервиса выросла почти втрое – с 12 млн до 33 млн пользователей. Ключевой фактор дальнейшего роста «Авто.ру» – расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей, говорится в сообщении «Яндекса». Для компании первым приоритетом остаются направления, где кратно масштабировать бизнес позволяют экосистема и технологии компании. В результате сделки «Яндекс» сможет перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления. Сумма сделки составляет 10% от капитала МКПАО «Яндекса», который на 31 декабря 2025 г. составлял чуть более 351 млрд руб.