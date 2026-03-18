Зачем «Т-Технологиям» сервис объявлений «Авто.ру»Компания сохранит бренд и найдет синергию с уже развивающимся «Т-авто»
Группа «Т-Технологии» достигла соглашения с «Яндексом» о приобретении 100% группы компаний «Авто.ру», говорится в сообщении сторон. Сумма сделки составит 35 млрд руб., ее закрытие ожидается во втором квартале 2026 г. после получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений.
На вечерней сессии Мосбиржи акции «Т» снижались на 0,33%, до 3345 руб. за бумагу, а акции «Яндекса» – на 0,2%, торгуясь по 4 504,5 руб. Индекс Мосбиржи при этом закрылся ростом на 0,64%.
Детали сделки
В периметр сделки входят три основных актива: сервис объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру» (ежемесячная аудитория — 33 млн пользователей), B2B-платформа «Авто.ру Бизнес» (более 3100 дилерских центров, около 800 000 продаж автомобилей с пробегом ежегодно), а также F&I-платформа для автодилеров «еКредит», интегрированная с более чем 20 банками.
«Авто.ру» сохранит собственный бренд и команду, но продолжит развитие как отдельный сервис.
Покупателем выступит структура группы – ООО «Т-Авто». Для финансирования сделки будут использоваться заемные средства, поэтому она не отвлекает капитал и ресурсы от ключевых операционных бизнесов «Т-технологий», говорится в сообщении группы.
Сделка призвана выстроить полномасштабную автоэкосистему, которая объединит частных покупателей и продавцов, дилеров и автопроизводителей. В релизе «Т-технологий» указано, что на сегодняшний день «Т-авто» уже формирует рынок онлайн-продаж новых автомобилей, продает страховые полисы от «Т-Страхования», а сервис «Топливо» позволяет клиентам заправлять более 1 млрд литров в год. Каждый четвертый новый автомобиль в России покупается с помощью автокредита в Т-банке, подчеркивают в группе.
«Яндекс» приобрел «Авто.ру» в 2014 г. за $175 млн (более 7 млрд руб. по среднегодовому курсу), с тех пор аудитория сервиса выросла почти втрое – с 12 млн до 33 млн пользователей. Ключевой фактор дальнейшего роста «Авто.ру» – расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей, говорится в сообщении «Яндекса». Для компании первым приоритетом остаются направления, где кратно масштабировать бизнес позволяют экосистема и технологии компании. В результате сделки «Яндекс» сможет перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления. Сумма сделки составляет 10% от капитала МКПАО «Яндекса», который на 31 декабря 2025 г. составлял чуть более 351 млрд руб.
Для крупнейшего акционера «Т-технологий», «Интерроса», принципиально не механическое расширение периметра группы, а усиление бизнеса, сказал генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин, чьи слова приводит «Коммерсантъ». «Сделка усиливает платформу сервисов Т – от автокредитования и страхования до массы других финансовых продуктов. Такая модель развития увеличивает стоимость актива и формирует ресурс для покупки новых бизнесов», – добавил он. По словам Батехина, для «Интерроса» принципиально, чтобы бизнесы в контуре активов компании сохраняли самостоятельность и продолжали искать точки роста.
Мнение аналитиков
Эксперты сходятся во мнении, что сделка выглядит стратегически логичной для обеих компаний.
«Т-Технологии» в последние годы достаточно активно развивают сервисы, связанные с авторынком, отмечает аналитик «Финама» Игорь Додонов: сделка по покупке «Авто.ру» представляется комплиментарной для группы. Она должна позволить усилить позиции в автомобильном сегменте, также имеет потенциал кросс-продаж банковских продуктов пользователям сервиса. Портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин считает, что сделка может позитивно сказаться на темпах выдачи кредитов и улучшить юнит-экономику, в первую очередь через снижение стоимости привлечения.
В «БКС Мир инвестиций» обращают внимание, что многие российские банки уже развивают аналогичные направления. «Логика для "Т-Технологий" понятна – достичь синергии классифайд-бизнеса "Авто.ру" с финансовыми продуктами банка – автокредитами и страхованием. Кроме того, это дополнительный компонент экосистемы, повышающий лояльность клиентов», – утверждает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов. При этом он отмечает, что «позиция регулятора такова, что все банки должны иметь возможность предоставлять свои услуги на крупных онлайн-платформах, поэтому статус единственного банка на «Авто.ру» в среднесрочной перспективе может быть под вопросом».
Для «Яндекса» сделка также выглядит оправданной. «В целом сегмент классифайдов никогда не был основным для «Яндекса», решение о продаже вписывается в стратегию, где приоритет отдается сервисам на основе ИИ», – считает Зевакин. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов добавляет: «Возможности для активного роста этого актива в рамках экосистемы «Яндекса» на этом этапе уже ограничены, инвестиции в другие направления с лучшими перспективами роста могут быть более оправданы».
Эксперты затрудняются однозначно оценить справедливость цены в 35 млрд руб., поскольку финансовые показатели «Авто.ру» не раскрываются. Если исходить из звучавшей в СМИ оценке EBITDA в 2–3 млрд руб., то оценка в 35 млрд выглядит несколько высокой, считает Перминов. Чтобы она была оправданной, менеджмент «Т» должен иметь высокую уверенность в потенциальных синергиях».
Новость о сделке вряд ли существенно повлияет на котировки, считают опрошенные аналитики. «Размер сделки соответствует около 2% от текущей капитализации «Яндекса», говорит Белов. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова добавляет: для «Т» это не очень большой актив – сумма сделки составляет менее 4% капитализации группы. Инвесторы, судя по всему, довольно сдержанно восприняли новость, отмечает Белов: акции «Т-Технологий» сегодня умеренно дешевеют при общем росте рынка.