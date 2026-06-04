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Мантуров рассказал, что ему понравилось в новом Aurus Senat

Ведомости

Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил комфорт и удобство в обновленной модели Aurus Senat, представленной на ПМЭФе. Об этом он рассказал журналистам.

Манутров подчеркнул, что в новом Aurus комфортные сидения, которые подходят каждому пассажиру, вне зависимости от роста.

«За рулем удобно, и как пассажиру», – сказал первый вице-премьер в ходе запуска производства Aurus Senat на бывшем заводе Toyota в Шушарах.

Запуск вместе с Мантуровым провели глава «Газпрома» Александр Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

3 июня ТАСС передавал, что на ПМЭФе показали обновленные модели Aurus Senat и Aurus Senat Long. В Aurus Senat обновили переднюю и заднюю оптику, решетку радиатора. Также в модели обновили дизайн колесных дисков и расширили цветовую палитру. Aurus Senat Long получила обновленную мультимедийную систему и новый стиль сидений.

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