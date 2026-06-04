Мантуров рассказал, что ему понравилось в новом Aurus Senat

3 июня ТАСС передавал, что на ПМЭФе показали обновленные модели Aurus Senat и Aurus Senat Long. В Aurus Senat обновили переднюю и заднюю оптику, решетку радиатора. Также в модели обновили дизайн колесных дисков и расширили цветовую палитру. Aurus Senat Long получила обновленную мультимедийную систему и новый стиль сидений.