ФТС опровергла доначисления по утильсбору для водителей

Как уточнили в службе, доначисления назначаются, если таможенники выявили нарушения. В 2026 г. ФТС проверит транспорт, ввезенный в 2023 г. и позже. Соответственно, письма о необходимости доплаты утилизационного сбора направлялись тем, кто ввозил автомобили в 2023–2026 гг., добавили в ведомстве.