ФТС опровергла доначисления по утильсбору для водителей
Сообщения о росте случаев доначисления утилизационного сбора владельцам автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, не соответствуют действительно. Об этом заявили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.
«Выводы о том, что доначисления в последнее время приобрели массовый характер и масштаб некой кампании, не соответствуют действительности», – утверждают в ФТС (цитата по ТАСС).
Как уточнили в службе, доначисления назначаются, если таможенники выявили нарушения. В 2026 г. ФТС проверит транспорт, ввезенный в 2023 г. и позже. Соответственно, письма о необходимости доплаты утилизационного сбора направлялись тем, кто ввозил автомобили в 2023–2026 гг., добавили в ведомстве.
22 июня Autonews со ссылкой на юристов писало, что ФТС якобы начала в массовом порядке доначислять утильсбор на автомобили, которые до лета 2023-го ввозились из-за рубежа для личного пользования, но были проданы в течение 12 месяцев.
Утверждалось, что под пристальное внимание ФТС стали попадать в том числе машины, ввезенные из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) в 2021–2023 гг.