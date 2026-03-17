Водитель подал жалобу в КС из-за начисления миллионного утильсбора

Водитель подал жалобу в КС из-за начисления миллионного утильсбораРасчет повышенного сбора вместо льготного стал массовым, но суды не встают на сторону граждан, говорят юристы
Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу водителя, которому Московская таможня вместо льготного утилизационного сбора в размере 5200 руб. за автомобиль из Киргизии насчитала повышенный – почти 1,3 млн руб. С текстом жалобы ознакомились «Ведомости». По мнению заявителя, оспариваемые положения постановления правительства № 1291 об утильсборе нарушают несколько статей Конституции. В частности, ст. 19 (принцип равенства всех перед законом), ст. 35 (право собственности), ч. 3 ст. 55 (принцип соразмерности ограничений прав), ст. 57 (запрет обратной силы законов, ухудшающих положение налогоплательщиков).
Из текста жалобы следует, что в октябре 2023 г. водитель подписал предварительный договор на покупку автомобиля Kia Mohave 2020 г. с объемом двигателя 3 л у продавца из Киргизии. В декабре того же года автомобиль прибыл на таможню в республику, а затем был передан водителю в Москве. В феврале 2024 г. на авто оформили свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и электронный паспорт автомобиля.
В марте того же года Одинцовский таможенный пост Московской таможни ФТС начислил водителю утилизационный сбор за автомобиль в размере 1,28 млн руб. При этом водитель указал, что автомобиль был ввезен в РФ для личного пользования, поэтому сбор должен рассчитываться по льготному коэффициенту (0,26) и составить 5200 руб. После этого гражданин обратился в ведомство с требованием вернуть излишне уплаченное.
В тексте жалобы подчеркивается, что сделка купли-продажи автомобиля была заключена в октябре 2023 г., т. е. до принятия изменений в постановление правительства № 1291. Они уточняют порядок уплаты утильсбора за автомобили, которые физлица ввозят в Россию для перепродажи, а не для личного пользования. Согласно этим правилам, если за такой автомобиль изначально был уплачен сбор по льготной ставке, то при его перепродаже в течение года покупателю нужно будет доплатить разницу до полной ставки.
«В жалобе мы ссылаемся на то, что сделка была заключена до принятия этих правил: закон обратной силы не имеет», – сказал «Ведомостям» юрист заявителя, адвокат по спорам с государственными органами Александр Соколов.
Представитель пресс-службы ФТС заявил «Ведомостям», что в законодательстве о расчете и уплате утильсбора ни в действующей, ни в предшествующих редакциях не было указано, что ввоз автомобиля в РФ физлицом является единственным основанием для получения и сохранения «льготного» коэффициента. Он может быть изменен на «коммерческий» в случае нарушения условий, при которых автомобиль признается ввозимым физлицом для личного пользования, продолжил представитель министерства.
Например, это может произойти, если ввозимые автомобили используются в коммерческих целях или если они ввозятся несколько раз, говорит он.
Как рассчитывался утильсбор
Согласно правилам, установленным правительством, расчет и уплата утильсбора лежат на плательщике. Это может быть тот, кто напрямую импортирует автомобиль, или покупатель, если предыдущий владелец не уплатил сбор правильно, пояснил представитель пресс-службы ФТС. Ведомство рекомендовало внимательно проверять документы и информацию, касающиеся покупки ранее ввезенного в РФ автомобиля. Чтобы избежать возможных негативных последствий, стоит включить в договор купли-продажи условия о том, как предотвращать возможные риски, подытожил представитель пресс-службы.
Коэффициент признали коммерческим, так как ТС в РФ ввезло физлицо из Киргизии, где оно, видимо, было растаможено без уплаты пошлины в виде совокупного таможенного платежа в порядке, определенном главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, пояснил автоюрист Лев Воропаев. То есть пошлины при ввозе автомобиля на территорию РФ уплачены значительно в меньшем размере, если бы их уплатили при ввозе напрямую в Россию, что указывает, что автомобиль ввезен не для личного пользования, пояснил он.
Изначально заявитель приобрел автомобиль в Киргизии в период действия правил, позволяющих уплачивать утилизационный сбор по льготному коэффициенту 0,26 (5200 руб.) без каких-либо дополнительных условий, говорит член международной Ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко. Но в период транспортировки автомобиля в Россию (октябрь 2023 г. – январь 2024 г.) правительство трижды изменило правила: например, ввело требования об уплате таможенных платежей по правилам главы 37 Таможенного кодекса ЕАЭС; установило даты, в которые для сохранения льгот необходимо было оформить право собственности (до 29 октября 2023 г). и СБКТС (до 21 декабря того же года). СБКТС заявителя было оформлено в феврале 2024 г., т. е. позже указанной даты, из-за того что автомобиль был в пути. Именно поэтому суды, в которые обращался заявитель, применили новые редакции норм, отказали в льготе и признали законной уплату почти 1,3 млн руб. вместо 5200 руб., говорит юрист.
Проблема приобрела массовый характер, продолжила Безмаленко. Из-за широкого общественного резонанса президент Владимир Путин дал поручения скорректировать регулирование, но это не помогло водителям, чьи автомобили находились в пути. Изменения, внесенные осенью 2023 г., затронули тысячи россиян, которые везли машины из стран ЕАЭС, особенно из Киргизии и Казахстана, говорит адвокат адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева. Изменение ставок и коэффициентов утильсбора происходят довольно резко, а разница между льготным платежом для физлиц и стандартным расчетом может достигать сотен тысяч или миллионов рублей, указывает она. В таких условиях любые разрывы во времени между заключением сделки, ввозом автомобиля и оформлением документов неизбежно становятся источником правовых конфликтов и недовольства со стороны граждан, подытожила Якушева. С учетом того что государство находится в санкционной изоляции и пытается защитить внутренний автопром, вряд ли КС поддержит эту жалобу, считает автоюрист Лев Воропаев.