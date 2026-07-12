China Press: средний срок службы электрокаров в Китае составляет менее двух лет

China Press: средний срок службы электрокаров в Китае составляет менее двух летИх меняют чаще, чем смартфоны
Средний срок службы электрокаров в Китае составляет всего 1,8 года, пишет China Press со ссылкой на совместный отчет Китайской ассоциации производителей автомобилей и компании Hejun Consulting.
Частая смена электромобилей связана с устареванием технологий. Электрокары, выпущенные два или три года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, эффективностью заправки и вычислительной мощностью.
Легковые автомобили с двигателем внутреннего сгорания в среднем сохраняются у владельцев 8,2 года, при этом почти 60% из них старше семи лет.
Как отмечает Bloomberg, аккумуляторы, программное обеспечение и микросхемы активно развиваются, что ускоряет обновление автомобильных моделей. Снижение стоимости при перепродаже заставляет владельцев чаще менять машины. Через три года электромобиль в среднем стоит на 43,35% дешевле, чем при покупке, что ниже, чем у традиционных автомобилей.
Покупатели до 35 лет – основная аудитория электромобилей. Они ценят интеллектуальные функции и цифровые возможности. По данным китайской платформы Dongchedi, 43% владельцев выбирают новые модели ради доступа к современным технологиям.
В апреле «Автостат» сообщил, что в I квартале 2026 г. в России было реализовано 2272 новых электрокара. Чаще всего покупали марки российского бренда Evolute (992 единицы). Продажи электрокаров этой компании выросли в 5,6 раза. В топ также вошли Geely (233 единицы), Xiaomi (186 единиц), Zeekr (175 единиц) и Avatr (159 единиц).