China Press: средний срок службы электрокаров в Китае составляет менее двух лет

Как отмечает Bloomberg, аккумуляторы, программное обеспечение и микросхемы активно развиваются, что ускоряет обновление автомобильных моделей. Снижение стоимости при перепродаже заставляет владельцев чаще менять машины. Через три года электромобиль в среднем стоит на 43,35% дешевле, чем при покупке, что ниже, чем у традиционных автомобилей.