Число автокредитов в июне выросло на 14%

Средний размер автокредита в июне сохранился на уровне 1,6 млн руб. Такая же средняя сумма была зафиксирована и по кредитам на новые автомобили. Для машин с пробегом показатель составил 1,5 млн руб. По сравнению с июнем прошлого года средний чек вырос на 230 000 руб. Средний срок автокредитования в июне не изменился и составил 72 месяца. За год он увеличился на семь месяцев.