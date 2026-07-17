Число автокредитов в июне выросло на 14%
Количество выданных в России автокредитов в июне 2026 г. увеличилось на 14% в годовом выражении и достигло 112 200. По сравнению с маем показатель вырос на 2%. Об этом ТАСС сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Объем автокредитования в июне составил 176,9 млрд руб., что на 34% больше, чем годом раньше, и на 2% превышает показатель мая.
Основную часть выдач по-прежнему обеспечили кредиты на покупку новых автомобилей. Их доля составила 71% от общего числа оформленных автокредитов против 70% месяцем раньше. В денежном выражении на новые машины пришлось 72% общего объема выдач. Год назад эти показатели составляли 68% и 71% соответственно.
Средний размер автокредита в июне сохранился на уровне 1,6 млн руб. Такая же средняя сумма была зафиксирована и по кредитам на новые автомобили. Для машин с пробегом показатель составил 1,5 млн руб. По сравнению с июнем прошлого года средний чек вырос на 230 000 руб. Средний срок автокредитования в июне не изменился и составил 72 месяца. За год он увеличился на семь месяцев.
Всего за первое полугодие 2026 г. банки выдали 579 240 автокредитов на общую сумму 896,43 млрд руб. Это на 15% больше по количеству и на 40% больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.
29 июня Национальное бюро кредитных историй сообщало, что средний срок автокредита в России достиг максимума с начала 2024 г. В мае 2026 г. он составил 5,97 года, увеличившись на 17,5% в годовом выражении и на 2,6% по сравнению с апрелем.