«Автостат»: рынок электромобилей с пробегом в первом полугодии вырос на 40%
Россияне в первом полугодии 2026 г. приобрели 7729 электромобилей с пробегом, что на 39,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Почти половина вторичного рынка электромобилей пришлась на три бренда. Лидером остается японский Nissan с результатом 1715 проданных автомобилей. Второе место занимает китайский Zeekr (1240), третье – немецкий Volkswagen (802). В пятерку также вошли Tesla (702) и Audi (623).
Самой популярной моделью на вторичном рынке остается Nissan Leaf – за январь – июнь было продано 1567 таких автомобилей. Следом расположились Zeekr 001 (877), Volkswagen e-Lavida (528), Audi Q2L e-tron (496) и «Москвич 3е» (416).
29 июня «Автостат» сообщал, что по итогам мая продажи электромобилей с пробегом составили 1228 единиц, увеличившись на 25% в годовом выражении. За первые пять месяцев 2026 г. объем вторичного рынка достиг 6000 автомобилей, что на 34% превысило показатель аналогичного периода 2025 г.