«Автостат»: продажи Tesla в России сократились на 80% в июле

Целиков отметил, что продажи машин этой марки сокращаются третий год подряд. Последним «успешным» годом для Tesla в России был 2023 г. – тогда в стране зарегистрировал 1257 электрокаров. Уже в 2024 г. продажи сократились почти вдвое до 685 единиц.