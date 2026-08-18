«Автостат»: продажи Tesla в России сократились на 80% в июле
В России сокращаются продажи электрокаров Tesla третий год подряд. Июльское снижение на 80%, нарастающий итог года сократился на 54%, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
На российский учет в июле встало только девять электромобилей Tesla, а с начала года – 89.
Целиков отметил, что продажи машин этой марки сокращаются третий год подряд. Последним «успешным» годом для Tesla в России был 2023 г. – тогда в стране зарегистрировал 1257 электрокаров. Уже в 2024 г. продажи сократились почти вдвое до 685 единиц.
«Ведомости» со ссылкой на «Автостат» писали в июле, что продажи электромобилей с пробегом подскочили на 40%. Около половины вторичного рынка электрокаров (49%) приходится на три марки. Первое место – японский Nissan с результатом 1715 машин, за которым следует китайский Zeekr (1240 шт.). Замыкает тройку лидеров немецкий Volkswagen (802 шт.). В топ-5 брендов попали американская Tesla и немецкая Audi с результатом 702 и 623 электрокара соответственно.
За первые шесть месяцев 2026 г. спрос на электромобили с пробегом увеличился в 1,65 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.