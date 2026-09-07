Продажи новых легковых автомобилей выросли на 6% в первую неделю сентября

Как писали 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг», в августе 2026 г. россияне купили 122 234 новых легковых автомобиля, что почти на 7% меньше, чем годом ранее. Подавляющее число брендов в топ-10 рынка показали отрицательную динамику. Продажи «АвтоВАЗа» снизились на 2% до 27 061 авто, Haval – на 9% до 14 547 ед., a Tenet (Chery) с результатом 12 167 машин год назад еще не продавался. Продажи Geely снизились на четверть до 6560 авто, Changan – на 14% до 6006 ед., Belgee – на 44% до 4414 шт., Jetour – на 9% до 4081 авто. Вместе с тем реализация машин Mazda (альтернативный импорт) подскочила почти в пять раз до 3194 шт., Toyota – выросла на 5% до 3133 ед. Jeland – бывший Jaecoo – продал 2356 авто.