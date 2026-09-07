Продажи новых легковых автомобилей выросли на 6% в первую неделю сентября
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 6,1% за 36-ю неделю года – с 31 августа по 6 сентября. На учет поставили чуть более 30 000 машин, что также почти на 4% больше результата аналогичного периода 2025 г. Об этом заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей на 36-й неделе достигли более 30 000 единиц против 28 300 неделей ранее.
Продажи легких коммерческих автомобилей составили 1486 машин – на 14% больше, чем неделей ранее, но на 16,2% ниже показателя годичной давности. Реализация грузовых автомобилей достигла 970 единиц, увеличившись за неделю на 9,2% и снизившись всего на 0,7% год к году.
Целиков связал часть недельного роста с календарным фактором. В отчетный период вошли последние дни августа, когда дилеры традиционно передают покупателям больше автомобилей, чем в начале и середине месяца.
Говорить об устойчивом осеннем росте российского авторынка пока преждевременно, считает Целиков. По его оценке, о таком тренде можно будет судить только при сохранении положительной динамики в течение ближайших двух-трех недель. Однако директор «Автостата» сомневается, что рост продолжится.
Как писали 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг», в августе 2026 г. россияне купили 122 234 новых легковых автомобиля, что почти на 7% меньше, чем годом ранее. Подавляющее число брендов в топ-10 рынка показали отрицательную динамику. Продажи «АвтоВАЗа» снизились на 2% до 27 061 авто, Haval – на 9% до 14 547 ед., a Tenet (Chery) с результатом 12 167 машин год назад еще не продавался. Продажи Geely снизились на четверть до 6560 авто, Changan – на 14% до 6006 ед., Belgee – на 44% до 4414 шт., Jetour – на 9% до 4081 авто. Вместе с тем реализация машин Mazda (альтернативный импорт) подскочила почти в пять раз до 3194 шт., Toyota – выросла на 5% до 3133 ед. Jeland – бывший Jaecoo – продал 2356 авто.