Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI841,49+0,83%RGBI114,02+0,35%CNY Бирж.12,52-1,14%IMOEX2 282,81+0,83%RGBITR776,38+0,37%
Главная / Авто /

«АвтоВАЗ» регистрирует товарный знак «Можно, а зачем?»

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», следует из данных Роспатента. Это фраза директора по продуктам автоконцерна Олега Груненкова, ставшая мемом.

Груненков произнес ее в интервью блогеру Амирану Сардарову, отвечая на вопрос, способно ли предприятие создать конкурента BMW 5 Series.

Топ-менеджер «АвтоВАЗа» пояснил до этого, что установка мощного двигателя 250–300 л. с. требует нагрузки на трансмиссию и тормоза автомобиля. Для создания такого авто нужно менять цепочку производства, а не устанавливать «большие моторы на тележку», пояснил он.

Слова Груненкова попали в десятку рейтинга мемов 2026 г. по версии «Медиалогии».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте