«АвтоВАЗ» регистрирует товарный знак «Можно, а зачем?»

Топ-менеджер «АвтоВАЗа» пояснил до этого, что установка мощного двигателя 250–300 л. с. требует нагрузки на трансмиссию и тормоза автомобиля. Для создания такого авто нужно менять цепочку производства, а не устанавливать «большие моторы на тележку», пояснил он.