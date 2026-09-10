«АвтоВАЗ» регистрирует товарный знак «Можно, а зачем?»
«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», следует из данных Роспатента. Это фраза директора по продуктам автоконцерна Олега Груненкова, ставшая мемом.
Груненков произнес ее в интервью блогеру Амирану Сардарову, отвечая на вопрос, способно ли предприятие создать конкурента BMW 5 Series.
Топ-менеджер «АвтоВАЗа» пояснил до этого, что установка мощного двигателя 250–300 л. с. требует нагрузки на трансмиссию и тормоза автомобиля. Для создания такого авто нужно менять цепочку производства, а не устанавливать «большие моторы на тележку», пояснил он.
Слова Груненкова попали в десятку рейтинга мемов 2026 г. по версии «Медиалогии».