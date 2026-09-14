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В Нижнем Новгороде запустили производство машин Volga полного цикла

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Нижнем Новгороде с августа наладили производство автомобилей Volga по технологии полного цикла – со сваркой, окраской и сборкой. Об этом «Ведомостями» сообщили в компании.

Как сообщили в автоконцерне, 80% ключевых операций выполняются в автоматическом режиме роботами. Речь идет о перемещении, установке и сварке большинства узлов и деталей. Процесс контролирует интеллектуальная управляющая система.

В цехе окраски кузов проходит через 19 технологических стадий промывки, фосфатирования и нанесения катафорезного грунта.

До 2022 г. на предприятии в Нижнем Новгороде выпускались автомобили Volkswagen и Skoda. В АО «Нижегородские легковые автомобили» заявляли, что серийное производство машин Volga на этом заводе начнется во II квартале этого года.

Под брендом Volga планируют выпускать три модели в сегментах D-SUV (среднеразмерный внедорожник), C-SUV (компактный внедорожник или кроссовер) и D-седан. В качестве стратегической цели компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) ставит создание собственных оригинальных моделей Volga.

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