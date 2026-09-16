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«Москвич» запустил массовое производство электромобилей «Атом»

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Производство электромобилей «Атом» по полному циклу запустили на заводе «Москвич». Об этом сообщили представители бренда.

На заводе проходит мелкоузловая сварка кузова, окраска, антикоррозионная обработка, сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части. Здесь же проводится калибровка электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.

«Атом» имеет электродвигатель мощностью 150 кВт (204 лошадиных сил), который обеспечивает разгон до 100 км/ч за семь секунд. Запас хода «Атома» составляет до 500 км на одном заряде.

Генеральный директор производитель «Атома» – АО «Кама» – Игорь Поваразднюк сообщил, что компания планирует выпустить до 10 000 электромобилей в 2026-2027 гг. По его словам, уровень локализации производства электрокара сейчас достигает 70%.

Проект «Атом» основан летом 2021 г. Основными инвесторами стали генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян.

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