«Москвич» запустил массовое производство электромобилей «Атом»
Производство электромобилей «Атом» по полному циклу запустили на заводе «Москвич». Об этом сообщили представители бренда.
На заводе проходит мелкоузловая сварка кузова, окраска, антикоррозионная обработка, сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части. Здесь же проводится калибровка электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.
«Атом» имеет электродвигатель мощностью 150 кВт (204 лошадиных сил), который обеспечивает разгон до 100 км/ч за семь секунд. Запас хода «Атома» составляет до 500 км на одном заряде.
Генеральный директор производитель «Атома» – АО «Кама» – Игорь Поваразднюк сообщил, что компания планирует выпустить до 10 000 электромобилей в 2026-2027 гг. По его словам, уровень локализации производства электрокара сейчас достигает 70%.
Проект «Атом» основан летом 2021 г. Основными инвесторами стали генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян.