Сбербанк потребовал от совладельцев «Юлмарта» 1 млрд рублей

Сбербанк потребовал в суде взыскать «суммы по договору займа» с основных совладельцев крупного российского онлайн-ритейлера «Юлмарт», свидетельствуют данные Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга. Иск к Августу Мейеру, Дмитрию Костыгину, Михаилу Васинкевичу, а также к бывшему гендиректору НАО «Юлмарт» Сергею Федоринову подан 16 марта.

21 марта суд принял иск к рассмотрению, предварительное слушание назначил на 26 мая. Как сказано в копии искового заявления, с которой ознакомились «Ведомости», банк требует взыскать суммарно 1 млрд руб. с ответчиков. На такую сумму Сбербанк открыл НАО «Юлмарт» возобновляемую кредитную линию в марте 2016 г. до сентября 2017 г., сказано в исковом заявлении.

Журнал Forbes оценивал состояние Костыгина в $700 млн в 2016 г.

Костыгин не был доступен для оперативного комментария; представитель Васинкевича пока не ответил на вопрос. Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментария. Федоринов сообщил, что знает об иске. По его словам, то, что он является соответчиком, – «формальный подход», так как по ЕГРЮЛ он продолжает оставаться гендиректором «Юлмарта», так как до сих пор не назначен новый гендиректор ритейлера.

Федоринов ушел с поста гендиректора «Юлмарта» летом 2016 г. С тех пор у ритейлера не был назначен гендиректор, компанией управляет «коллегиальный орган». Чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ, Федоринов подал документы, говорит он, но это займет какое-то время.

С начала 2016 г. «Юлмарт» находился в состоянии акционерного конфликта. Мажоритарии Мейер и Костыгин разошлись во мнениях с партнером Васинкевичем, как дальше развивать бизнес.

По версии Васинкевича, в феврале 2016 г. Костыгин предложил ему довнести в капитал компании $30 млн, в случае отказа предложив «размыть» его долю, исходя из оценки всей компании в $50 млн. Такая оценка компании Васинкевича не устроила, рассказывал он сам в конце 2016 г. на встрече с журналистами. После этого «Костыгин в марте-октябре 2016г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать свою долю в компании по оценке значительно ниже рыночной или инициировать контролируемое банкротство», заявлял осенью представитель Donna Union Foundation.

Костыгин, в свою очередь, в конце 2016 г. утверждал, что Васинкевич не участвовал в урегулировании переговоров с кредиторами «Юлмарта». В частности, в октябре по иску Костыгина приставы арестовали имущество Васинкевича на 555,3 млн руб. Иск был связан с кредитным соглашением «Юлмарта» и Газпромбанка; Костыгин рассказывал тогда, что он вместе с Васинкевичем были поручителями по кредиту.

В начале марта Сбербанк подал иск на 1 млрд руб. в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к структурам «Юлмарта». Банк просит суд взыскать долги по кредиту и обратить взыскания на заложенное имущество, сказано в документах суда.

Также Арбитражный суд Петербурга рассматривает иск о банкротстве НАО «Юлмарт», поданный физическим лицом. Следующее заседание состоится 6 апреля.

В начале марта 2017 г. стороны достигли предварительного соглашения, что 38,5% головной Ulmart Holding Limited, принадлежащих Михаилу Васинкевичу, будут выкуплены самой компанией, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на слова Костыгина. Ожидается, что к середине апреля будет заключено обязывающее соглашение, а выкуп, по данным газеты, может быть завершен в июне.