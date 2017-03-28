Pimco вернет $81 млн своему основателю Биллу Гроссу

Pacific Investment Management Co. (Pimco) заключила мировое соглашение со своим основателем Биллом Гроссом, пытавшимся отсудить у нее $200 млн за досрочное расторжение трудового контракта. Из-за внутренних разногласий Гросс покинул Pimco 26 сентября 2014 г. По его утверждению, это дало Pimco возможность не заплатить ему $80 млн квартального бонуса, говорится в его иске к компании. Слушания по этому делу должны были начаться в сентябре 2017 г.

Мировое соглашение было «дружественным», говорится в совместном заявлении Pimco и Гросса. Сумма выплаты в нем не раскрывается, но, по информации WSJ и Bloomberg, Гросс получит $81 млн.

Гросс (72 года), которого на Уолл-стрит называют «королем бондов», основал Pimco в 1971 г. и проработал в ней 43 года. Под его руководством Pimco стала крупнейшей в мире компанией по управлению фондами облигаций. Активы под ее управлением достигали $2 трлн. Pimco принадлежит немецкой страховой компании Allianz. «Pimco всегда была для меня семьей, и, как в любой семье, в ней иногда случаются разногласия. Я рад, что у нас была возможность разобраться с ними и основатели Pimco получили признание, которое заслуживают», – прокомментировал соглашение Гросс.

«Билл Гросс всегда был больше, чем жизнь, – отметил директор по инвестициям Pimco Дэн Айвасин, – у него безупречная репутация и как инвестора, и как филантропа».

Проблемы у Pimco, а также у Гросса начались примерно пять лет назад, когда в моду вошли пассивные инвестиции и индексные фонды, приносящие невысокие, но стабильные доходы. Клиенты стали забирать деньги из фондов Pimco, активы под ее управлением сократились до $1,5 трлн (на декабрь 2016 г.).

В начале 2014 г. Pimco покинул ее гендиректор Мухаммед Эль-Эриан. Гросс позже говорил, что Эль-Эриан хотел превратить Pimco, традиционно работавшую с низкорисковыми бондами, «в инвесткомпанию широкого спектра». Из-за внутренних разногласий в сентябре 2014 г. Гросс подал в отставку, не предупредив об этом руководство. Менеджеры Allianz звонили в Pimco, чтобы узнать, действительно ли Гросс подал в отставку. С тех пор Гросс трудится в Janus Capital Group.

В октябре 2015 г. Гросс подал иск к Pimco, в котором утверждает, что «группа заговорщиков» вынудила его уйти из компании, чтобы разделить его долю в бонусном пуле. Эти люди были «движимы желанием власти, жадностью и стремлением улучшить свое финансовое положение», говорится в иске. В декабре 2016 г. Pimco согласилась заплатить $20 млн по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за то, что биржевые фонды Pimco, которыми когда-то управлял Гросс, вводили инвесторов в заблуждение.

По мировому соглашению Pimco с Гроссом в компании появится новая комната основателей, которая будет носить имя Гросса. Pimco Foundation учредит премию Билла Гросса для общественных организаций, а сам Гросс станет почетным директором фонда.

Полученную по мировому соглашению сумму Гросс округлит до $100 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Он передаст эти деньги в семейный благотворительный фонд Уильяма и Сью Гроссов.