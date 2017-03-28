Аэропорт «Жуковский» не существует в российских актах

«Аэропорт с наименованием "Жуковский" в нормативных актах не значится...распоряжением Правительства для международных полетов открыт аэропорт "Раменское"...в перечень аэропортов федерального значения включен международный аэропорт "Раменское", - говорится в письме и. о. руководителя Росавиации Константина Махова частному лицу Надежде Тарасовой, сообщает агентство "Авиапорт".

«Ведомости» также ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Как следует из письма, Тарасова в декабре жаловалась президенту России, потом ее письмо ушло в прокуратуру Московской области, а оттуда в Росавиацию.

«Администрации аэропорта, расположенного на территории городского округа Жуковский (аэропорт принадлежит компании "Рампорт аэро"), дано поручение привести фасад здания аэровокзала в части размещения наименования аэропорта в соответствии с имеющимися нормативными документами», - пишет Махов заявительнице.

Аэропорт «Жуковский» строился с 2014 г., официально открылся 30 мая 2016 г. и принял первый рейс 12 сентября, он расположен в городе Жуковский. IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) присвоила ему код ZiA, относит его к населенному пункту Жуковский и его названием считает «Жуковский», говорится на сайте IATA.

«Аэропорт работает на базе аэродрома "ЛИИ имени Громова", аэродром называется "Раменское" и был построен еще до того, как в 1947 г. поселок Стаханово переменовали в город Жуковский - и вслед за аэродромом такое же название в правительственных документах получил и аэропорт», - объясняет первый замгендиректора «Рампорт аэро» Евгений Солодилин происхождение названия.

От Росавиации был запрос, почему аэропорт называется так, хотя в правительственных документах значится «Раменское», мы объяснили и сообщили, что занимаемся его переименованием, это очень длительный процесс, продолжает Солодилин. Название «Жуковский» поддержали 87% жителей года в ходе опроса еще в 2015 г., переименование поддерживают и Росавиация с Минтрансом, добавил он.

Аэропорт является географическим названием, его переименование проводит правительство по представлению уполномоченного ведомства, говорится в письме замруководителя Росавиации Махова.

«Обращение «Рампорт аэро» о присвоении международному аэропорту наименования «Жуковский» поступило в Росреестр 14 марта 2017 г,. 22 марта оно направлено на согласование в Минтранс и Росавиацию», - говорит представитель Росреестра. Как только Росреестр получит их согласования, то проведет экспертизу, в случае положительного заключения направит пакет документов в Минэкономразвития, которое и представит его на рассмотрение в Правительство, описывает собеседник процесс.

«Рампорт аэро» занимается переименованием уже давно, и возражения были только у Минпромторга: в его ведении находится аэродром «Раменское», и в случае переименования аэропорта с аэродромом ему пришлось бы многое менять в своих внутренних документах, знает федеральный чиновник. На вопрос Минпромторга будет скорое дан ответ, переименовывать сам аэродром не придется, поясняет Солодилин.

Представители Минпромторга и Росавиации тему не комментируют.

«Сменить вывеску - это вопрос нескольких сот тысяч рублей. Но не в этом дело, аэропорт ведь действительно расположен в Жуковском, и это название уже имеет маркетинговый смысл», - говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.