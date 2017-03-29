«Лукойл» недоволен доходностью на своих заправках

«Лукойл» рассматривает возможность продажи трети своих АЗС в России, сообщил РБК со ссылкой на источник в компании. Это подтвердил источник «Ведомостей» в «Лукойле». Представитель компании от комментариев отказался. Речь идет о заправках в Оренбургской, Костромской, Владимирской, Брянской, Московской областях, Чувашии. Главная причина такого решения – снижение доходности продаж. В 2016 г. она составляла 2000 руб. с 1 т, в I квартале 2017 г. – 8 руб. за 1 т из-за налогового маневра. По словам собеседника, компания может продать АЗС в три этапа до конца года.