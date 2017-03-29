Сделка с акциями «Транснефти» на бирже заключена на 170 млрд рублей

22 марта на Московской бирже была заключена внебиржевая сделка с привилегированными акциями «Транснефти» на сумму 169,7 млрд руб. по цене 153 701 руб. за акцию, следует из данных биржи. То есть было продано более 1,1 млн акций.

Таким пакетом как раз владеет, по данным «Транснефти», UCP Ильи Щербовича. UCP это опровергала. «Мы размер пакета не раскрываем. <...> Мы действительно очень крупный акционер «Транснефти», второй по размеру после Российской Федерации и самый крупный среди всех владельцев привилегированных акций», - говорил Щербович в интервью «Ведомостям».

О том, что именно UCP продала свой пакет, рассказали контр-агент «Транснефти» и управляющий инвестфондом. Кто покупатель неизвестно. Представители «Транснефти» и UCP пока не прокомментировали сделку.

Летом 2016 г. РБК со ссылкой на документ под названием «Концептуальная договоренность», подписанного Ильей Щербовичем и президентом «Транснефти» Николаем Токаревым сообщал, что в ноябре 2011 г. стороны договорились о скупке UCP акций монополии с тем, чтоб затем продать их самой «Транснефти». Соглашение подлинное, говорил представитель UCP, представитель «Транснефти» это опровергал.

Росимуществу принадлежит 100% обыкновенных акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала), привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев. Миноритарии были недовольны дивидендами компании. Они считали, что дивиденды на привилегированные акции должны быть не меньше, чем на обыкновенные, а базой для расчета должна быть прибыль всех компаний группы «Транснефти». UCP в частности оспаривала это в суде.

Договорится удалось. И тогда же 22 марта в день этой крупной сделки Росимущество приняло распоряжение, согласно которому размер дивиденда, выплачиваемого на одну привилегированную акцию «Транснефти», не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Изменения в устав «Транснефти» были внесены 24 марта.