Минсельхоз определился с ценами на зерно для проведения интервенций на следующий сельхозгод

Предельные цены, по достижении рынком которых государство может проводить интервенции в 2017/18 сельхозгоду, снижены по сравнению с теми, что установлены на текущий сезон. Так, на пшеницу 3-го класса их предлагается установить на уровне 10 300 руб./т, что на 5,5% меньше, 4-го класса – 9000 руб./ т (-13,5%), 5-го класса – 7600 руб./т (-13,6%). На момент публикации материала Минсельхоз не ответил, почему они установлены именно на таком уровне.

Государство применяет механизм интервенций для регулирования внутренних цен на зерно: осенью после поступления урожая на рынок цены снижаются, поэтому государство закупает зерно у производителей, чтобы поддержать их. А зимой и весной, наоборот, чтобы не допустить роста цен, оно продает зерно из интервенционного фонда на рынок.

В 2016 г. Россия собрала рекордный урожай зерна за всю историю - 120,7 млн т, по данным Росстата. Несмотря на это, продать существенные объемы на экспорт не удается: в июле – феврале 2016/17 г. на экспорт отправлено 24,6 млн т зерновых, или на 3,5% меньше, чем годом ранее, ссылался ранее Минсельхоз на данные ФТС. К тому же Турция, один из крупнейших покупателей российской пшеницы, с 15 марта установила запретительные пошлины на российскую пшеницу, кукурузу и другие виды сельхозпродукции.

Из-за слабых темпов экспорта эксперты ожидают существенные переходящие запасы. Так, по данным «Совэкона», запасы зерна оцениваются на конец сезона в 23,3 млн т, в том числе 17,3 млн - пшеница. Для зерновых в целом это самый высокий показатель за последние шесть лет, а для пшеницы – за весь постсоветский период, отмечал в февральском обзоре «Совэкон». Это может обвалить внутренние цены, предупреждал ранее директор «Совэкона» Андрей Сизов. Запасы и правда могут быть рекордными, согласен гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко: он оценивает их в 22,5 млн т, включая 15,9 млн т пшеницы. Учитывая, что цены, которые предлагает государство на случай интервенций, аграрии используют как ориентир, их следовало бы сделать ниже, рассуждает эксперт. Стоимость пшеницы 3-го класса, по его словам, можно было опустить до 10 000 руб., 4-го класса - до 8500 руб. Это бы стимулировало продажу зерна на внутренний рынок, добавляет Петриченко. При этом он уверяет, что региональные власти настаивали на сохранении цен на уровне текущего сезона. Летом прошлого года чиновники призывали не продавать зерно и дождаться, пока цена подрастет, однако этого не произошло.

На 24 марта пшеница 3-го класса стоила 9905 руб./т, потеряв за неделю 260 руб., 4-го класса - 8280 руб./т (минус 110 руб.), согласно «Прозерно»; данные «Совэкона» на эту же дату: пшеница 3-го класса подешевела на 175 руб. до 9950 руб./т, 4-го класса - на 50 руб. до 8750 руб./т. Зерно дешевеет стремительно, подчеркивает Петриченко: близится конец сезона, укрепляющийся рубль не позволяет расти внутренним ценам, кроме того, состояние озимых хорошее, что позволяет ожидать высокий урожай и в этом году. При этом мировые цены также падают из-за поступления рекордного урожая пшеницы из Австралии и кукурузы из Южной Америки, добавил эксперт. С начала марта американская пшеница подешевела со $187 до $182, французская - cо $194 до $187, российская - со $194 до $187, по данным «Прозерно».

Председатель сельхозкооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман заметил снижение цен на внутреннем рынке, но это логично и «паники не вызывает». Его компания постепенно продает пшеницу 4-го класса, но пока не торопится со сбытом 3-го класса - она пользуется спросом и не будет существенно дешеветь, считает Хараман.