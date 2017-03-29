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На сколько России хватит нефти и газа

Российские компании выбрали стратегию постепенного освоения запасов
Запасов «Новатэка» хватит на 24 года отметил предправления компании Леонид Михельсон
Запасов «Новатэка» хватит на 24 года отметил предправления компании Леонид Михельсон
Новатэк

Дискуссия о том, как быстро российские нефте- и газодобывающие компании должны расходовать уже разведанные и поставленные на баланс запасы углеводородов, разгорелась на энергетической панели Арктического форума.

Заместитель директора по научной работе «Института проблем нефти и газа РАН» Василий Богоявленский заявил, что российские компании практически не ведут геолого-разведочных работ. Производители нефти и газа рапортуют о приросте запасов, но по большей части (80%) этих запасов, с его слов, находится за границей рентабельности по добыче. При этом лишь 20% поставленных в последние годы на баланс запасов находится в новых месторождениях, остальной прирост обеспечивает доразведка уже открытых на более глубоких горизонтах залежей, рассказал Богоявленский.

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Министр энергетики Александр Новак согласился, что пользователи недр сейчас меньше тратят денег на геологоразведку, чем в советские годы. «В среднем, запасов углеводородов у нас хватит на 30 лет», - сказал министр. По словам Новака, часть ныне не рентабельных к отработке запасов нефти и газа может перейти в зону рентабельности с появлением новых технологий, как это в свое время было со сланцевой нефтью в США.

Запасов «Новатэка» хватит на 24 года отметил предправления компании Леонид Михельсон. В других странах производители, как правило придерживаются стратегии поддерживать уровень запасов на уровне 8-9 лет вперед. Участники прошедшей в Хюстоне Ceraweek связывали это с широким распространением возобновляемых источников энергии. Из-за этого некоторые производители начали придерживаться стратегии максимизировать прибыль в моменте и не инвестировать в геологоразведку для приращивания запасов, рассказал Новак. Наши же компании придерживаются стратегии - постепенного освоения запасов, отметил он.

В следующие два десятелития население земли увеличится до 10 млрд человек, а потребление углеводородов возрасте на треть, считает президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл. Он не верит, что возобновляемая энергетика полностью вытеснит нефть и газ в качестве источника энергии.

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