На сколько России хватит нефти и газа

Дискуссия о том, как быстро российские нефте- и газодобывающие компании должны расходовать уже разведанные и поставленные на баланс запасы углеводородов, разгорелась на энергетической панели Арктического форума.

Заместитель директора по научной работе «Института проблем нефти и газа РАН» Василий Богоявленский заявил, что российские компании практически не ведут геолого-разведочных работ. Производители нефти и газа рапортуют о приросте запасов, но по большей части (80%) этих запасов, с его слов, находится за границей рентабельности по добыче. При этом лишь 20% поставленных в последние годы на баланс запасов находится в новых месторождениях, остальной прирост обеспечивает доразведка уже открытых на более глубоких горизонтах залежей, рассказал Богоявленский.

Министр энергетики Александр Новак согласился, что пользователи недр сейчас меньше тратят денег на геологоразведку, чем в советские годы. «В среднем, запасов углеводородов у нас хватит на 30 лет», - сказал министр. По словам Новака, часть ныне не рентабельных к отработке запасов нефти и газа может перейти в зону рентабельности с появлением новых технологий, как это в свое время было со сланцевой нефтью в США.

Запасов «Новатэка» хватит на 24 года отметил предправления компании Леонид Михельсон. В других странах производители, как правило придерживаются стратегии поддерживать уровень запасов на уровне 8-9 лет вперед. Участники прошедшей в Хюстоне Ceraweek связывали это с широким распространением возобновляемых источников энергии. Из-за этого некоторые производители начали придерживаться стратегии максимизировать прибыль в моменте и не инвестировать в геологоразведку для приращивания запасов, рассказал Новак. Наши же компании придерживаются стратегии - постепенного освоения запасов, отметил он.

В следующие два десятелития население земли увеличится до 10 млрд человек, а потребление углеводородов возрасте на треть, считает президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл. Он не верит, что возобновляемая энергетика полностью вытеснит нефть и газ в качестве источника энергии.