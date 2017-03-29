«Газпром нефть» зовет партнеров в Арктику

«Газпром нефть» и индийская ONGC во время Арктического форума в Архангельске подписали рамочное соглашение о сотрудничестве на шельфе. Подробности рассказал министр энергетики Александр Новак: стороны должны будут рассмотреть возможность геологоразведки на Долгинском нефтяном месторождении на шельфе Баренцева моря.

Извлекаемые ресурсы Долгинского месторождения превышают 200 млн т в нефтяном эквиваленте, говорится в материалах «Газпром нефти». По условиям лицензии добыча на месторождении должна начаться в 2031 г., а не в 2019 г., как планировалось ранее. «Газпром нефти» удалось добиться пересмотра условий лицензии в 2015 г., после того как годом ранее компанию не удовлетворили результаты бурения разведочной скважины и полученные данные. Источник «Интерфакса» в Минприроды сообщал, что по итогам бурения второй скважины выявлены запасы газа, а коммерческие запасы нефти пока не подтверждаются.

«Газпром нефть» сейчас пересматривает геологическую модель Долгинского месторождения. Сейсмические работы на Долгинском месторождении компания проведет в этом году. Разведка шельфового участка до той стадии, когда можно принимать инвестрешение, может обойтись компании в несколько сотен миллионов долларов, говорит директор Small Letters Виталий Крюков. Для начала промышленной отработки придется инвестировать несколько миллиардов, считает он.

ONGC не единственная компания, кому «Газпром нефть» предлагает участие в разработке российского шельфа. В прошлом году компания начала обсуждать с CNOOC (крупнейшая китайская компания по добыче нефти и газа на шельфе в Китае) возможности совместной разработки месторождений на российском шельфе. Об этом рассказывал «Интерфаксу» предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Меморандум с ONGC не отменяет переговоров с китайской компанией, сказал представитель «Газпром нефти». «После введения санкционного режима данная работа [на шельфовых месторождениях] несколько затруднилась, но восточное направление, направление Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяет говорить о том, что компании заинтересованы, проявляют интерес к нашим проектам, и мы надеемся в этом направлении работать», – заявил летом 2016 г. заместитель гендиректора «Газпром нефти» по развитию шельфовых проектов Андрей Патрушев. Для зарубежных компаний интерес представляет большой ресурсный потенциал и перспектива выхода на промышленные объемы.

«Газпром нефть» единственная, кто ведет добычу в Арктике на Приразломном месторождении. Кроме Долгинского у «Газпром нефти» еще есть лицензии на три участка на арктическом шельфе: это Северо-Врангелевский (прогнозные ресурсы на 1 января 2009 г. – 632,8 млн т нефти, 994,4 млрд куб. м газа), Хейсовский (прогнозные ресурсы – 140 млн т нефти и конденсата, 2 трлн куб. м газа), Северо-Западный (ресурсы – более 105 млн т нефти и конденсата, 60 млрд куб. м газа). Для арктических месторождений точка безубыточности находится, как правило, не ниже $80 за 1 барр. либо компания должна получить существенные налоговые льготы при текущих ценах на нефть, считает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Такие арктические проекты, как этот, должны окупаться при цене $80 за 1 барр. и выше.