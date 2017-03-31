«О’кей» утроит сеть дискаунтеров «Да!»

Крупный российский ритейлер – ГК «О’кей» получила за 2016 г. чистый убыток в размере 138 млн руб. против 1,9 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, отчиталась компания. Основная причина – расходы на развитие дискаунтеров «Да!», а также единовременные расходы, пояснил ритейлер. «Группа проделала существенную работу по повышению эффективности бизнеса, это привело к закрытию одного гипермаркета и пяти супермаркетов в течение [2016] года», – отмечается в заявлении компании. Убыток от выбытия магазинов и земельных участков в Москве и регионах – 568 млн руб., обесценение нескольких магазинов в регионах составило 434 млн руб.

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