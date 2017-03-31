Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Тройное «Да!» «О’кей»

«О’кей» утроит сеть дискаунтеров «Да!»

Ритейлер хочет расти за счет нового формата
Возможности роста магазинов крупного формата ограничены
Возможности роста магазинов крупного формата ограничены
Евгения Кузьмина / Ведомости

Крупный российский ритейлер – ГК «О’кей» получила за 2016 г. чистый убыток в размере 138 млн руб. против 1,9 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, отчиталась компания. Основная причина – расходы на развитие дискаунтеров «Да!», а также единовременные расходы, пояснил ритейлер. «Группа проделала существенную работу по повышению эффективности бизнеса, это привело к закрытию одного гипермаркета и пяти супермаркетов в течение [2016] года», – отмечается в заявлении компании. Убыток от выбытия магазинов и земельных участков в Москве и регионах – 568 млн руб., обесценение нескольких магазинов в регионах составило 434 млн руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике