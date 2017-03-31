Британцы перейдут на шоколадки меньшего размера

Для производителей это самый легкий способ выполнить рекомендации правительства о снижении содержания сахара в продукции

Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Британцам будет несладко

Размер продаваемых в Великобритании шоколадных батончиков и упаковок конфет может уменьшиться – это самый простой для производителей способ выполнить рекомендации властей о снижении содержания сахара в продукции на 20%. Государственное агентство Public Health England (PHE; структура британского министерства здравоохранения) опубликовало доклад, где указало возможные пути достижения этих показателей: изменить состав продукции, нарастить продажи продуктов с меньшим содержанием сахара или сократить размеры порций. Последний способ назван самым эффективным.