В Москву вышло шесть новых зарубежных ритейлеров с начала года

В I квартале 2017 г. на московский рынок вышли шесть международных розничных брендов, говорится в отчете отдела исследований рынка CBRE. За первые три месяца прошлого года в Россию вышли восемь новых брендов.

Среди новых бредов - в основном, магазины одежды и обуви: Peter Kaiser, Zanellato, Aquazzura открылись в торговых центрах, Ahimsa - в стрит-ритейле. Среди других новых брендов - магазины косметики Japonika и товары для дома Eglo. Три новых бренда одежды и обуви – итальянские, остальные новички по одному пришли из Германии, Японии и Австрии. Общее присутствие международных брендов на московском рынке достигло показателя в 46%, по данным CBRE.

В 2016 г. на российский рынок вышло на треть меньше мировых ритейлеров, чем в 2015 г. – 33 вместо 50, сообщали ранее аналитики Colliers International. Новых игроков стало меньше из-за реакции на сложную экономическую ситуацию в России: двукратное падение курса рубля и снижение покупательной способности населения, заявляла исполнительный директор департамента торговой недвижимости Colliers International Дина Постоленко.

Интерес мировых ритейлеров к российскому рынку держится на стабильно высоком уровне, считают консультанты CBRE по итогам первых трех месяцев 2017 г., но ранее они отмечали: развитию ритейлеров в Москве может помешать дефицит качественных площадок в ближайшем будущем.

За I квартал 2017 г. в столице не появилось ни одного нового торгового центра, констатировали эксперты CBRE. Показатель повторяет I квартал прошлого года – тогда нулевой показатель ввода стал первым за 10 лет.

В 2017 г. в Москве должны открыться два торговых центра, сдать которые должны были открыться в 2016 г.: «Видное Парк» и вторая фаза «Смоленского пассажа». Всего CBRE прогнозирует открытие 195 500 кв. м торговых площадей в текущем году, из них 113 000 кв.м - «Вегас Кунцево».

Среди преимуществ российского рынка для мировых ритейлеров аналитики CBRE отмечают низкий уровень арендных ставок, переход на процент с товарооборота и появление качественных объектов за последние два года.

Однако наиболее популярными направлениями для расширения сетей, согласно исследованию CBRE, остаются страны Западной Европы: 65% ритейлеров считают своим целевым рынком Великобританию, 43% – Францию, 38% – Германию, 24% – ОАЭ, 19% – Испанию, Нидерланды и Венгрию.