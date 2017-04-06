Соучредителю «Деловых линий» предъявлено обвинение в уклонении от налогов

Соучредителю ООО «Деловые линии» Александру Богатикову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает следственный комитет РФ. Богатиков добровольно явился к следователю 4 апреля. После осуществления следственных действий Богатиков был отпущен под подписку о невыезде, подтверждают в компании. Таким образом, недоразумение, связанное с объявлением Александра Богатикова в розыск при его постоянных явках в ГСУ СК РФ, было устранено, сообщают в «Деловых линиях».

СКР расследует уголовное дело по факту уклонения руководством «Деловых линий» от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК, предусматривает лишение свободы до шести лет). К преступлению причастен Богатиков, считают в комитете. В середине марта он был объявлен в розыск. 17 марта комитет вынес постановление о привлечении Богатикова в качестве обвиняемого, однако в назначенное время он не явился, об уважительных причинах своей неявки не сообщил, объяснили в СКР. По данным компании, Богатиков не смог прийти 17 марта из-за занятости адвоката, но следователю было направлено ходатайство о переносе явки на 20 марта. Он приходил с адвокатом 20 и 21 марта, но его не приняли.

Осенью СКР арестовывал имущество «Деловых линий» стоимостью более 1,5 млрд руб. за долги по налогам. В декабре 2016 г. компания погасила обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб. В «Деловых линиях» считают это достаточным основанием для прекращения уголовного дела. В феврале компания обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании недействительным решения ФНС о доначислении недоимки по налогам в размере более 1 млрд руб., а также пеней и штрафов. Следующее заседание суда назначено на 17 мая.

На протяжении всего расследования и на данный момент ГК «Деловые линии» работает в обычном режиме, оказывая услуги на всей территории России. Все необходимые платежи как в адрес контрагентов, так и в адрес бюджета РФ производятся своевременно, сообщает компания.

ГК «Деловые линии» – один из крупнейших игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. Гендиректор Infranews Алексей Безбородов оценивает долю компании на российском рынке автомобильных перевозок сборных грузов в 20%. Компания работает с 2001 г. Центральный офис расположен в Петербурге. Парк автомобилей - 4000 единиц, штат сотрудников - 20 000 человек.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Деловые линии» принадлежит кипрской «Доглемор трейд лтд». В 2015 г. совладельцем компании стал бывший президент А1 Михаил Хабаров. До его прихода единственным владельцем компании был Богатиков. Компания не раскрывает доли партнеров.