Протесты против «Платона» продолжаются

Перевозчики, не участвующие в стачке за отмену сборов в систему «Платон», жалуются на нападения со стороны протестующих. На объездной дороге у Элисты водитель увидел скопление транспорта и людей, трое из которых, вооруженные камнями и палками, остановили его фуру и ударили по лицу, рассказывает представитель «Деловых линий». В Волгограде протестующие закидали кирпичами грузовик компании, продолжает он, компания готовит заявления в полицию. В Дагестане расследуются нападения протестующих на дальнобойщиков, отмечает представитель Росавтодора.