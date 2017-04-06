Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Стачка недоверия

Протесты против «Платона» продолжаются

Дальнобойщики не доверяют системе
Рынок не почувствовал стачку
Рынок не почувствовал стачку
Евгений Егоров / Ведомости

Перевозчики, не участвующие в стачке за отмену сборов в систему «Платон», жалуются на нападения со стороны протестующих. На объездной дороге у Элисты водитель увидел скопление транспорта и людей, трое из которых, вооруженные камнями и палками, остановили его фуру и ударили по лицу, рассказывает представитель «Деловых линий». В Волгограде протестующие закидали кирпичами грузовик компании, продолжает он, компания готовит заявления в полицию. В Дагестане расследуются нападения протестующих на дальнобойщиков, отмечает представитель Росавтодора.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике