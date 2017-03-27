Акции протеста дальнобойщиков против «Платона» в городах России

Александр Демьянчук / ТАСС

Акция была запланирована, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое

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