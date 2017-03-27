Акции протеста дальнобойщиков против «Платона» в городах России
Организаторы ожидают участия не менее 10 000 водителей
27 марта в российских регионах начались акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон». На фото фуры в Улан-Удэ
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По данным местных СМИ, такая акция проходит в Санкт-Петербурге, Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, в Удмуртии
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Протестующие остановили фуры на обочине и собираются стоять до тех пор, пока систему «Платон» не отменят
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Ранее Объединение перевозчиков России объявило, что 27 марта пройдет акция дальнобойщиков, в которой примут участие не менее 10 000 водителей. На фото трасса под Санкт-Петербургом
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Акция была запланирована, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое
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Таким образом, размер платы для большегрузов с 15 апреля за километр пути составит 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее
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Акция дальнобойщиков в Ростове-на-Дону
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Ростов-на-Дону
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Акция дальнобойщиков в Ростове-на-Дону
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