Крым и Тамань ждут конкурсы на новые электростанции

Минэнерго изменило условия конкурса на строительство генерации в Тамани и хочет провести еще один конкурс на 100–120 МВт в Крыму

Крым может дополнительно получить еще 100-120 МВт мощности, рассказал в четверг замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. Речь идет о блоках малой мощности в районе Сак, конкурс на строительство будет проведен в мае, отметил он. По словам чиновника, необходимость в этой мощности возникла из-за роста спроса на электроэнергию на полуострове. Строительство должно быть завершено к концу 2017 г., сказал Кравченко.

«Технопромэкспорт» уже ведет в Крыму строительство двух электростанций в Симферополе и Севастополе мощностью 470 МВт каждая. Они должны покрыть дефицит энергии на полуострове. Ранее почти вся потребляемая энергия импортировалась с Украины, а сейчас поступает по энергомосту через Керченский пролив. Но работы по строительству ведутся с задержками, неоднократно говорил министр энергетики Александр Новак.

К тому же до сих пор не объявлено, какие турбины будут использованы при строительстве. «Технопромэкспорт» уже закупил четыре турбины мощностью 165 МВт каждая в «Сименс технологии газовых турбин», которые предполагалось использовать при строительстве электростанции в Тамани. Однако на этот конкурс «Технопромэкспорт» не пришел, а использовать их на территории Крыма нельзя из-за санкций, о чем компания указывала в извещении о продаже турбин. Аукцион по продаже тоже не состоялся, а в конце марта «Технопромэкспорт» был признан банкротом.

Интерес инвесторов к Крыму ограничен санкциями, хотя для станций малых мощностей требуется меньший объем инвестиций и пул возможных инвесторов шире, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья Порохова. Динамика спроса в южных регионах России действительно опережает среднероссийские показатели, отмечает она, преимущественно из-за роста численности населения, роста спроса кондиционирования воздуха.

Минэнерго также решило изменить условия для потенциальных инвесторов в строительство электростанции в Тамани. Дополнительная мощность понадобилась из-за дефицита. С инвесторами предполагалось заключить договор по типу уже работающих в энергетике договоров о предоставлении мощности, с гарантированной высокой доходностью, привязанной к доходности ОФЗ. Но условия инвесторов не устроили, и на конкурс никто не пришел. А позже стало известно о планах «Росатома» построить 610 МВт ветряков.

В итоге Минэнерго расширило границы территории, на которой может быть возведена новая мощность, сказал Кравченко. А возврат инвестиций будет обеспечен фиксированным платежом за мощность с учетом предельных капитальных затрат на строительство электростанций, отметил замминистра. Повторный конкурс тоже планируется в мае, а строительство генерации должно завершиться к середине 2020 г.

Новый подход более стабилен и предсказуем, поэтому предлагаемые изменения, конечно, сделают такой контракт более привлекательным, говорит аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. С учетом падения темпов инфляции и ожидания снижения ставки от ЦБ возможность зафиксировать ставку возврата на текущем уровне выглядит предпочтительнее, если, к примеру, платеж будет подразумевать возврат 14%, а инфляция будет в районе 4%, отмечает он.

Иметь фиксированную ставку возврата — стандартная мировая практика, единственное, чего не хватает этому контракту, — это хеджирования валютных рисков, считает аналитик. В мире обычно дают гарантии возврата в долларах, с учетом того, что стоимость оборудования зачастую идет в долларах, но в России этот сценарий маловероятен, говорит Скляр.

Сейчас доходность ДПМ привязана к доходности долгосрочных государственных облигаций и инвесторы, например, выиграли от роста процентных ставок в 2014-2015 гг., продолжает Порохова, поэтому, выгоднее ли новый формат, будет зависеть от уровня ставок. Без внешних шоков процентные ставки будут снижаться, так как сейчас все еще превышают докризисный уровень 2013 г., но еще одним значимым параметром станет то, какие удельные затраты возьмутся в расчет, отмечает она.