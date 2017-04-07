«Черкизово» выкупит компанию своих акционеров за 5 млрд рублей

Один из крупнейших российских агрохолдингов — группа «Черкизово» объявила, что планирует купить производителя зерновых, компанию «Напко».

«Черкизово» купит сельхозземли площадью 147 000 га, они расположены «в стратегически важных для компании Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях», сказано в сообщении группы: «В 2016 г. на этих землях «Напко»» произвела 250 000 т зерновых культур». Также группа купит сопутствующую производственную инфраструктуру для возделывания и хранения зерновых (пшеница, кукуруза, подсолнечник, горох).

«Черкизово» заплатит 5 млрд руб. за чистый капитал «Напко» и возьмет на себя долг этой компании — 751 млн руб. на 31 марта 2017 г. Это не нарушит кредитных ковенант «Черкизово», сказано в сообщении группы. Сделку уже одобрил совет директоров «Черкизово», ожидается, что она завершится в ближайшие 30-60 дней.

После сделки банк сельхозземель «Черкизово» увеличится до 287 000 га.

Группа «Черкизово» называет «Напко» «важным и проверенным партнером». У компаний общие акционеры — семья Игоря Бабаева. В 2008 г. предприниматель направил средства, которые он выручил от IPO «Черкизово» ($97 млн), на «Напко». В марте совладельцем ООО «Напко» был Евгений Михайлов — топ-менеджер «Черкизово» и сын Игоря Бабаева, приводит «Интерфакс» данные СПАРК.

В марте 2016 г. гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов утверждал в интервью «Ведомостям», что группа не рассматривает варианты покупки земель у «Напко».

Сейчас Михайлов заявил, что расширение земельного банка за счет покупки «Напко» позволит повысить «самообеспеченность зерном» и снизить себестоимость производства в растениеводстве.

«Мы рассчитываем, что в результате покупки «Напко» самообеспеченность «Черкизово» зерном вырастет в течение следующих лет до 60% с 30% на конец 2016 г.», — рассуждает Михайлов (его слова приводятся в сообщении группы). При этом «Черкизово» покупает у «родственной» компании около 9-11% потребляемых зерновых в год.

«Покупка снизит зависимость от волатильности рынка зерновых, в частности от возможного дефицита зерна, слабого курса национальной валюты и изменения цен у поставщиков зерновых», — перечисляется в сообщении «Черкизово».

Управляющий партнер консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов считает, что цена, по которой «Черкизово» приобретает «Напко», в пересчете на стоимость 1 га находится на уровне рынка. «Дорогого здесь точно ничего нет», — рассуждает он.

Если основная часть приобретаемой группой «Черкизово» земли — в собственности у «Напко», то сумма сделки выглядит ниже рынка, оценивает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько: «Если земельный банк в основном в аренде, то оценка выглядит на уровне рынка».