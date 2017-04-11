ТЭК

Toshiba может не выжить

Компанию подкосило банкротство подразделения атомной энергетики, она продает бизнес по выпуску микросхем
Чтобы сохранить компанию, руководство Toshiba намерено продать часть активов
Чтобы сохранить компанию, руководство Toshiba намерено продать часть активов
Shizuo Kambayashi / AP

Японская Toshiba во вторник впервые высказала сомнения в своей способности продолжать работу в качестве функционирующего предприятия. Сильный удар по компании нанесло банкротство ее американского подразделения Westinghouse Electric. После двух задержек Toshiba опубликовала не заверенную аудитором отчетность за девять месяцев финансового года, показавшую чистый убыток в $4,8 млрд. Компания также сообщила, что ее собственный капитал упал до отрицательного значения.

Чтобы выжить, Toshiba намерена продать часть активов. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, тайваньская Foxconn Technology предложила Toshiba до 3 трлн иен ($27 млрд) за подразделение по производству компьютерных чипов.

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