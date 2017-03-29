Американская Westinghouse Electric подала на банкротство

Один из мировых лидеров в атомной энергетике Westinghouse Electric подала на банкротство. На конец 2016 г. компания имела обязательства на $9,8 млрд, сообщила ее материнская компания японская Toshiba.

Сейчас Westinghouse строит два энергоблока мощностью по 1250 МВт на принадлежащей Scana АЭС Virgil C. Summer в Южной Каролине и два аналогичных энергоблока на принадлежащей Southern Nuclear АЭС Vogtle в Джорджии. Банкротство может создать проблемы для первых за последние почти сорок лет проектов по строительству новых энергоблоков АЭС. Сроки их строительства и так уже превысили первоначальные сроки и бюджеты.

В ближайшее время Westinghouse может остаться без денег и остановить строительство, если не получит помощи от Toshiba. Японская компания надеется, что Southern и Scana профинансируют текущие расходы по проектам. Westinghouse заявила, что договорилась с Southern и Scana о продолжении работ на период первоначальной оценки в рамках процедуры банкротства.

Из-за увеличения расходов на проекты в США Toshiba спишет более $6 млрд, банкротство Westinghouse позволит японцам выйти из этих проектов. Westinghouse смогла получить финансирование должника во владении (новые займы, получаемые после начала процедуры банкротства) на сумму $800 млн, что пока позволит ей вести операционную деятельность.

В процесс могут быть вовлечены и американские налогоплательщики, так как правительство давало госгарантии на $8,3 млрд под два реактора, строящихся для Southern. Toshiba также сообщила, что выступала гарантом по облигациям Westinghouse на сумму около $6 млрд. Из-за этого Toshiba ожидает по итогам налогового года, который закончится 31 марта 2017 г., чистый убыток в $9 млрд.

Toshiba объявила, что на конец налогового года у компании будет зафиксирован отрицательный акционерный капитал (около 620 млрд иен). Но после начала банкротства Westinghouse больше не будет учитываться как дочерняя компания Toshiba. Это позволит японской компании защитить себя от любых рисков, которые могут принести другие проекты Westinghouse.

Ситуация с Westinghouse всего лишь еще одна глава в проблемной истории мировой атомной индустрии, она показывает, что у этой индустрии нет светлого будущего, говорит эксперт по атомной энергетике Микле Шнайдер. Он отмечает, что решение Siemens выйти из этой отрасли, проблемы Areva с финансами и безопасностью, падение стоимости China General Nuclear Group и мусорный статус бондов российского «Атомэнергопрома» являются свидетельствами глобального переворота в бизнесе строительства новых АЭС.

Toshiba может передать контроль над Westinghouse корейской Kepco (Korea Electric Power Corp.), говорит источник, знакомый с планами Toshiba. Kepco не получала официальных предложений, но внимательно их изучит, если они последуют, ответил ее представитель. Но даже если сделка состоится, то Kepco больше заинтересована в прибыльном бизнесе Westinghouse — обслуживании уже существующих АЭС, продаже ядерного топлива, выводе станций из эксплуатации.