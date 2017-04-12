Агропром
Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Сигаретная нестыковка

Производители сигарет попросили разъяснений у Минфина

Компании не могут запасаться продукцией в конце года перед очередным повышением акцизов, а импорта поправка в НК не касается
Производители сигарет попросили Минфин разъяснить, как делать запасы импортной продукции в конце года перед очередным повышением акцизов
Производители сигарет попросили Минфин разъяснить, как делать запасы импортной продукции в конце года перед очередным повышением акцизов
Е. Разумный / Ведомости

С 2017 г. производители сигарет не могут делать товарные запасы со старой максимальной розничной ценой – такая поправка в Налоговый кодекс была принята в конце прошлого года. Если производство и отгрузка сигарет на склад с 1 сентября по 31 декабря превысит среднемесячное совокупное количество товаров, то компании заплатят акциз по повышенной ставке – до 30%, следует из документа. Таким образом государство рассчитывает собрать больше акцизов, объясняет руководитель отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев, ведь раньше табачные компании в конце года, перед очередным повышением, старались произвести больше продукции, чтобы продавать ее по старым акцизам весь I квартал. Экономия, по его словам, составляла 20–30%.

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