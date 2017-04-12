Производители сигарет попросили разъяснений у Минфина

Производители сигарет попросили Минфин разъяснить, как делать запасы импортной продукции в конце года перед очередным повышением акцизов
Е. Разумный / Ведомости
С 2017 г. производители сигарет не могут делать товарные запасы со старой максимальной розничной ценой – такая поправка в Налоговый кодекс была принята в конце прошлого года. Если производство и отгрузка сигарет на склад с 1 сентября по 31 декабря превысит среднемесячное совокупное количество товаров, то компании заплатят акциз по повышенной ставке – до 30%, следует из документа. Таким образом государство рассчитывает собрать больше акцизов, объясняет руководитель отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев, ведь раньше табачные компании в конце года, перед очередным повышением, старались произвести больше продукции, чтобы продавать ее по старым акцизам весь I квартал. Экономия, по его словам, составляла 20–30%.