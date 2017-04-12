«Пятерочка» пополнится кооперативными магазинами

Один из крупнейших ритейлеров в России X5 Retail Group договорилась о сотрудничестве с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз), сообщил ритейлер. На базе объектов потребительских кооперативов будет создана сеть «КООП-Пятерочка», потенциал такой сети - 1000 магазинов за три года, по данным X5. «Проект будет развиваться преимущественно по франчайзингу», - сказано в сообщении.

Сейчас организации кооперации работают, по данным сайта Центросоюза, в основном в сельской местности - всего около 89 000 населенных пунктов, из них в 54 000 пунктах живет менее 100 человек. Предприятия потребкооперации выпускают безалкогольные напитки, хлебные и кондитерские изделия, консервы и полуфабрикаты, мясную и молочную продукцию, а также материалы для ремонта и строительства, изделия из шерсти и меха и др.

«В общей сложности в систему Центросоюза входит около 5000 цехов по производству продукции, 16 500 объектов для организации ее закупки и хранения, а также около 40 000 розничных торговых предприятий и 5000 предприятий общественного питания для ее реализации», - сказано на сайте Центросоюза.

Партнерство X5 c Центросоюзом «будет способствовать развитию розничной торговли в российских регионах», считает X5. Соглашение действует пять лет. Кроме того, стороны договорились до 2021 г. открыть до 5000 фирменных отделов в формате «магазин в магазине» в «Пятерочках» по продаже фермерской продукции и продукции потребительских кооперативов.

Для X5 это не первый подобный проект партнерства.

В 2014 г. ритейлер договаривался о партнерстве с Военторгом. Тогда планировалось до 2015 г. открыть 5-7 магазинов «Пятерочка - Военторг» по схеме обратного франчайзинга в Москве и области, в 2014-2015 гг. - более 100 магазинов в Москве и Центральном федеральном округе, однако такие планы по росту сети так и не были реализованы, говорила в 2016 г. руководитель «Пятерочек» Ольга Наумова. На середину прошлого года работало 16 таких точек, по данным сайта правительства Московской области.

А в 2015 г. «Пятерочка» договорилась сотрудничать с Московским региональным союзом потребкооперации (МСПК). В проекте участвовали 21 райпо Московской области, на базе которых открывались «Пятерочки. МСПК» по схеме обратного франчайзинга (X5 передает права на товарный знак, поставляет товары, выплачивает партнеру агентское вознаграждение).