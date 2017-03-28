Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: «Перекресток» обслужит небогатых

«Перекресток» поработает на небогатых покупателей

Так сеть реагирует на снижение покупательной способности россиян
Супермаркеты стараются не потерять тех покупателей, которые выбирают магазин по принципу удобного расположения
Супермаркеты стараются не потерять тех покупателей, которые выбирают магазин по принципу удобного расположения
Максим Стулов / Ведомости

Из-за сложной ситуации в экономике и изменившегося покупательского поведения X5 Retail Group, управляющая крупнейшей в России сетью супермаркетов «Перекресток», пересмотрела представление о клиенте супермаркета. Это написано в годовом отчете группы.

Если раньше X5 описывала целевую аудиторию покупателей «Перекрестков» как людей со средними и выше среднего доходами, то теперь ориентируется на потребителей со средним и ниже среднего доходом, следует из отчета. Вместо состоятельной молодежи и более старших потребителей «Перекресток» сосредоточился на привлечении семей с детьми и со средними или ниже доходами, женщин, которые отвечают за семейный бюджет, и мужчин, у которых есть четкий список покупок в ограниченном бюджете. «Хотя располагаемый доход покупателей может быть и меньше, мы нацелены на то, чтобы поддержать тот же уровень жизни и набор товаров, к которым привык потребитель», – говорится в годовом отчете X5.

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Также Х5 адаптировала «Перекресток» для регионов. Это позволит развиваться сети не только в крупных городах, но и населенных пунктах с населением менее 1 млн человек. Так, ассортимент региональных «Перекрестков» в среднем составляет 8000–10 000 видов товара (в обычном формате – до 15 000) с большой долей местной продукции производителей. Также в них больше товаров по низким и средним ценам, а доля премиальной продукции сокращена, сказано в отчете.

Внедрение региональной модели «Перекрестков» началось в конце 2016 г., напоминает представитель X5. Это не новый формат, а скорее скорректированная операционная модель. Она зависит от того, какая требуется адаптация для конкретного региона, поясняет он: «Все региональные супермаркеты в новой концепции и после реконструкции начали такую корректировку». Всего, по данным Х5, на начало 2017 г. в новой концепции работало 52% из 539 «Перекрестков».

«В каких-то городах, например, может быть сокращен премиальный ассортимент, но при этом в других на него может быть спрос, поэтому он сокращаться не будет», – рассказал представитель X5.

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Супермаркеты стараются не потерять тех покупателей, которые выбирают магазин по принципу удобного расположения, рассматривают его как альтернативу «магазинам у дома», рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Из-за сокращения доходов у среднего класса многие супермаркеты были вынуждены расширить в ассортименте долю товаров по конкурентным ценам, сопоставимым с ценами «магазинов у дома», а также увеличить промоактивность, отмечает он; это касается базового продовольствия – молочных продуктов, скоропортящихся товаров и т. п.

Изменение ассортимента и позиционирования соответствует тому, как меняются предпочтения потребителей. Люди стали внимательнее к ценам и прагматичнее в оценке сервиса и качества, перечисляет Бурмистров. В то же время потребители готовы выбирать из товаров разных ценовых сегментов: на это, например, отреагировали «магазины у дома» «Пятерочка», которые, напротив, добавили в ассортимент более дорогие товары одновременно с агрессивными промоакциями, добавляет эксперт.

Другая крупная сеть супермаркетов, «Азбука вкуса», не меняла представление о своей целевой аудитории, говорит представитель компании Андрей Голубков. «Мы не меняли позиционирование, нам помогают расширить охват разных групп потребителей разные форматы: ориентированные на более молодую, склонную к менее масштабным покупкам аудиторию офисных сотрудников магазины «АВ дейли», а также ориентированные на покупателей со средним и ниже доходами «АВ маркет», – перечислил он. Кроме того, часть аудитории, которая из-за сокращения располагаемых доходов урезает траты, все равно время от времени приходит в «Азбуку вкуса» за какими-то определенными товарами, добавляет Голубков.

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