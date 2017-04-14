Агропром
Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Шоколадные поиски

Крупные производители шоколада Lindt и Nestle в непрерыном поиске

Им приходится адаптироваться к изменившимся предпочтениям потребителей, высоким ценам на сырье и спаду продаж из-за экономических проблем на многих рынках
Крупные производители шоколада адаптируются к изменившимся предпочтениям потребителей, высоким ценам на сырье и спаду продаж
Крупные производители шоколада адаптируются к изменившимся предпочтениям потребителей, высоким ценам на сырье и спаду продаж
PIXABAY

Потребители, заботясь о здоровье, отказываются от продуктов с высоким содержанием сахара. Резкий рост цен на какао-бобы и обострение конкуренции между ритейлерами снизили норму прибыли производителей шоколада, а замедление экономического роста на ключевых рынках негативно отразилось на продажах. Кроме того, обеспеченные покупатели предпочитают шоколад ручной работ и все чаще обращаются к «крафтовым» шоколатье. В итоге крупнейшим швейцарским производителям шоколада приходится искать новые ниши на меняющемся рынке.

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