Владимир Литвиненко стал вторым после Гурьевых совладельцем «Фосагро»

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, руководивший в 2000 и 2004 гг. на президентских выборах штабом Владимира Путина в Санкт-Петербурге, увеличил долю в одном из крупнейших в мире производителей фосфатных удобрений – «Фосагро». Компания сообщила, что 12 апреля Литвиненко купил у члена совета директоров «Фосагро», бывшего гендиректора компании Игоря Антошина 4,81% акций компании за 14,949 млрд руб. ($262,5 млн по курсу на дату покупки). На LSE в тот день 4,81% акций «Фосагро» стоили $263,5 млн. Теперь доля Литвиненко – 19,35%. На LSE такой пакет стоит $1 млрд.

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