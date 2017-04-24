«Газпром» получит от пяти европейских компаний 4,75 млрд евро на «Северный поток – 2»

Подписано соглашение о финансировании газопровода «Северный поток – 2», его заключил оператор проекта Nord Stream 2 AG (полностью принадлежит «Газпрому») с французской ENGIE, австрийской OMV, англо-голландской Royal Dutch Shell, немецкими Uniper и Wintershall. Пять компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из них составит до 950 млн евро. Об этом сообщили в релизах сам «Газпром» и все иностранные партнеры.

Эти пять компаний планировали стать партнерами проекта по строительству «Северного потока - 2», но еще летом прошлого года стало известно, что СП создаваться не будет, а «Газпром» останется единственным инвестором. Единственным акционером Nord Stream 2 AG останется «Газпром», подтверждают сегодняшние релизы. На каких условиях будет предоставлено финансирование, не раскрывается.

Соглашение подчеркивает стратегическую важность проекта «Северный поток - 2» для европейского газового рынка, содействие конкурентоспособности, а также среднесрочной и долгосрочной энергетической безопасности, особенно в условиях прогнозируемого снижения внутриевропейской добычи, утверждают партнеры.

«Северный поток - 2» - газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд куб. м в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 г. и завершится в конце 2019 г.

Против строительства «Северного потока - 2» выступали, в частности, власти Польши, польский Офис защиты конкуренции и потребителей (UOKiK, местный антимонопольный регулятор) не согласовал создание СП. Исследование UOKiK показало, что СП может привести к ограничению конкуренции на газовом рынке Польши.

Тогда летом все претенденты на несостоявшееся СП заявляли, что считают проект очень важным для газоснабжения Европы и будут искать способ поучаствовать в нем. «Газпром» будет искать способ обойти необходимость согласовывать проект у польского регулятора, заявили аналитики.