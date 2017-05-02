Alitalia начала процедуру банкротства

Руководство итальянской авиакомпании Alitalia приняло единогласное решение начать процедуру банкротства после того, ее сотрудники отказались одобрить план реструктуризации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.

План предполагал увольнение 1700 сотрудников, сокращение зарплат на 8% и вливание 2 млрд евро нового капитала. В апреле 12 000 сотрудников проголосовали против него.

Единогласное решение совета директоров объясняется «серьезной экономической и финансовой ситуацией в компании» и «невозможностью быстро найти альтернативные решения», которые позволили бы спасти компанию, говорится в ее заявлении. Это означает, что банки-кредиторы больше не могут продолжать финансировать авиаперевозчика, сообщает Financial Times.

Это первый шаг к банкротству компании и ее продаже новым владельцам. При этом руководство допускает продажу компании по частям. Процедура банкротства не затронула рейсы компании, и все полеты выполняются по расписанию, говорится в сообщении.

Alitalia была основана в 1947 г. В 2008 г. она объявила о банкротстве из-за финансовых трудностей. Переговоры о ее продаже велись с французской авиакомпании Air France. Но сделке воспрепятствовал Сильвио Берлускони, который занимал тогда пост премьер-министра Италии. Alitalia получила кредит на 300 млн евро. В 2014 г. 49% компании купила эмиратская Etihad Airways. Но это не помогло, авиакомпания продолжала нести убытки. В 2016 г. они достигли 400 млн евро.

Alitalia с ее высокими расходами проигрывает на европейском рынке конкурентам, прежде всего бюджетным авиакомпаниям, пишет FT. Теперь правительство должно будет назначить внешних управляющих. Они получат полномочия по руководству компанией в ближайшие месяцы, пока не будет принято решение о ее ликвидации или не найден покупатель.

Правительство Италии заявило, что не будет национализировать авиаперевозчика. Но не исключается вариант предоставления Alitalia кредита на 500 млн евро для того, чтобы позволить компании работать в течение полугода или пока не будет покупатель, или ликвидирована компания, сообщает FT.