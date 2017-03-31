Сотрудники Alitalia объявили о проведении 24-часовой забастовки

Профсоюзы крупнейшей итальянской авиакомпании Alitalia объявили о проведении 24-часовой забастовки. Акция начнется в полночь 5 апреля по местному времени, пишут местные СМИ.

В результате забастовки часть рейсов будет отменена, некоторые будут выполняться с задержками.

Причиной забастовки стал новый план реорганизации компании, согласно которому будет уволено 2000 сотрудников. Около 800 из них смогут продолжить работу, но не в штате компании, а по контракту на аутсорсинге. Помимо этого в августе истекают контракты с 400 пилотами. Сотрудники компании предполагают, что их не будут продлевать.